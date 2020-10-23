Оппозиционер комментирует в Instagram слова Владимира Путина о своем отравлении, отмечая, что президент сказал неправду и вел себя как заметающий следы преступник.

"Как понять, что Путин врет? Он открывает рот. Доказываю.

⠀1. Это легко. Путин лжет так много, что не помнит, о чем лгал два месяца назад.

⠀2. Вчера он заявил: если бы мы хотели отравить, то отравили бы надежно, а не отправили на лечение. Утверждение такое же убедительное, как и "если бы мы подделывали допинг-пробы на олимпиаде, то никто бы не заметил". И, мол, это лично он дал команду меня вывезти. Мог бы и не разрешить: ведь у меня есть какие-то ограничения.

⠀3. Смотрим новости двухмесячной давности. Я в коме. Честные врачи говорят, что меня нужно срочно вывозить и нормально лечить. "Омские врачи" врут, что я нетранспортабельный.

⠀4. Моя жена требует отдать меня. Пресс-секретарь Путина Песков, хлопая глазами сообщает: а мы что? Мы ничего. Это вопрос медиков. Таким образом они держат меня 48 часов, ожидая, что "Новичок" в моей крови разложится полностью и его никогда не обнаружат.

⠀5. Через 48 часов я внезапно стал "транспортабельным". А Кремль заявил, что Путин к этому не имеет ни малейшего отношения. А теперь выходит, что мнение "омских врачей" никого не интересовало, а все вопросы решал лично "доктор Путин". Ждали, пока я умру либо пока "Новичок" растворится. Ошиблись - лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови.

⠀Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал.

⠀Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность".

Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы.

⠀P.S. Смешно, что он снова побоялся произнести мою фамилию".