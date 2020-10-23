Пресс-служба Президента России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Пресс-служба Президента России

"Собственно, главное в выступлении Путина на Валдайском форуме то, что в выступлении не было ничего главного. Даже по ситуации с Навальным он высказался заученными еще в августе всей пропагандой и МИДом фразами. Также и по всем остальным темам", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Даже если взять коронавирус и анонсирование того, что не будет жестких ограничений. При этом, во-первых, все отдано регионам и это подчеркнуто. Во-вторых, жестких ограничений не было и весной, тогда в Москве у трети горожан были постоянные пропуска и свобода передвижения, а некоторым категориям пропуска вообще были не нужны. В регионах же не было и этого. Единственные решения Путина - не закрывать крупные производства, но они и весной работали, а также не объявлять режим нерабочих дней. Хотя около месяца москвичи просидели с пропусками и без федерального режима нерабочих дней.

Новый срок Путина, особенно в период пандемии, отмечен тем, что он избегает каких-то серьезных решений. Даже поправки в Конституцию по большому счету несли в себе только обнуление сроков, а все остальное стало дымовой завесой. Хотя в начале казалось, что будет некое перераспределение полномочий, Госсовет и все дела. Но нет, вместо Конституции получился манифест о "союзе мужчины и женщины" и о защите всем государством котят, щенят и поросят. При этом принципиальные поправки, лишающие судей Конституционного суда права голоса, принимаются с подачи Клишаса и Крашенинникова.

Вообще мы на самом деле недооцениваем, наверное, нахождение Путина в изоляции. Несмотря на все эти встречи по телевизору, очевидно, что он выпадает из повестки и теряет нити. Не бросается в глаза это только потому, что нити эти никто не подбирает.

Поэтому не ждите никаких значимых решений в последнее время. Они либо вообще не будут приняты, как по Карабаху тому же, либо будут приняты с подачи других, особенно это касается непопулярных решений. В период же пандемии популярных и быть-то в принципе не может".