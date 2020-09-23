"Недавно услышал замечательную формулировку - "докризисный 19-й год", похоже ее и начнут вдавливать в сознание соотечественникам. А ничего, что год назад мы уже жили в кризисе посткрымских санкций, стагнации экономики и падения доходов населения? А до этого пытались преодолеть кризис 8-го года?" - задается вопросом аналитик и публицист на своей странице в Facebook

"Вся последняя дюжина лет - это переваливание из одного кризиса в другой. Похоже про то, что задача грамотного правительства не искать отмазок и ввергать страну в очередную передрягу, а развивать ее экономику и улучшать жизнь населения у нас уже забыли.

Кстати, улучшение даже и не обещается, максимум - восстановление убогой нормы 19-го через несколько лет, если не собьет в полете еще один кризис.

Главным достижением нынешней власти следует считать впечатанную в сознание людей мысль, что лучше здесь уже не будет. Никакие позитивные повороты невозможны. А значит, надо выживать от года к году, практиковать апатию и максимальное самосохранение сил, прячась от кризисов, соседей и очередных прожектов государства по облегчению карманов соотечественников.

И не беспокоить власти бессмысленными и невыполнимыми просьбами и требованиями улучшения жизни".