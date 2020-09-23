"Лукашенко устроил секретную "инаугурацию" себя как "президента", после проигранных им Светлане Тихановской выборов 9 августа. Пустые улицы, собранные в зале подчиненные, игнорирование страны", - пишет публицист в "Живом журнале".

"Нечто подобное делал в провальные десятые годы Путин, но в России тогда не было массовых протестов. Страна не отторгала активно Путина. Поэтому единственное, что он показал - насколько далек от людей, насколько их боится. Это был наглядный урок.

Лукашенко сегодня, повторив старый путинский ход, совершил глупость - в иных, куда более худших условиях, он вновь, в зримой форме, показал свою слабость - народ не с ним, страна не с ним, он ее боится.

Устроенная "инаугурация в крысиной норе" - это вновь сдавшие нервы у Лукашенко. Проведенная в такой форме, она не укрепит его положение, - только ослабит. Революция в Беларуси получила сегодня новое дыхание".