"Вот все спрашивают, мол, чего добились мирные протесты за месяц, что дало хождение на улицы? Я много раз писал, но сегодня особенно наглядно видно. Лукашенко из самого устойчивого правителя на постсоветском пространстве превратился в политический анекдот, потерял какой-либо авторитет и всю легитимность", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Как все было еще в апреле? Говорим Беларусь - подразумеваем Лукашенко и наоборот. Это вводное, которое никогда не изменится. Да, проблемы есть, не очень он умен, с коронавирусом странно справлялся, но он там хозяин. Это все признавали и понимали, Евросоюз даже поотменял санкции, никто это не оспаривал.

Как все стало сейчас? Лукашенко - пример для учебника политологии, как упавший диктатор хватается за власть. Европа не признает его официально (что довольно редкое событие), в России поддержка очень вялая, внутри страны нет ни одной части общества, на которую он мог бы опереться.

Апофеоз сегодня - даже свою инаугурацию он вынужден проводить тайно. Не в курсе были даже в Кремле, никто не знал, где и когда она будет.

Да, в современном мире выкорчевывание таких пожилых чудиков, считающих, что за их вертолетом со спутника следят США и управляют на этом основании протестующими, проходит не быстро. Сейчас не начало прошлого века, никто не любит смертоубийства, люди не любят брать лишние риски на себя, поэтому никто не штурмует государственные здания и не захватывает их с одной стороны, и не расстреливает массово демонстрации с другой. Насилие в 2020 неприемлемо, поэтому и революция проходит иначе, нежели в 1917.

Но еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".