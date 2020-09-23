"Что очень сильно, кстати, отличает Навального от его правящих оппонентов - у него действительно есть нормальная любящая семья. Не формальная "жена" для паспортного штампа, а прям настоящие отношения. В то время как для российской правящей верхушки, сам вопрос о семье - практически как о графике кишечного опорожнения, это территория абсолютного запрета. Причем, это даже то, что объединяет два соседних режима. Владимир Путин совсем не похож на Александра Лукашенко, но девиантные семейные отношения - их общая черта", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"В риторике обоих, как у любых автократов, очень много "традиционных ценностей", оба с удовольствием держат свечку на пасхальной службе, но первый - развелся на посту, с переходом бывшей супруги в какой-то лимб, никто не знает где и как она, только "эти женщины" - засекреченные и не признаваемые дочери, получают ученые степени и госконтракты. А второй - таскает всюду за собой официального бастарда, при живой законной супруге.

В другие времена, когда религия и ценности с ней связанные, для людей были не пустым звуком - такие фокусы вели к переворотам, кровавым расправам, опасным и дорогостоящим теркам с папским престолом, гражданским войнам, развалу государств, пресечению династий и смутным временам. Но даже сейчас, вспомнив чем обернулся для Билла Клинтона простой отсос в овальном кабинете, какие взятки за молчание платят юристы Трампа порномоделям - сложно себе представить, что президент разводится на посту или открыто нагуливает левого ребенка.

По совсем разным причинам, но такой финт ушами не найдет понимания ни у вайт хаусвайс из богатых пригородов, ни у рожденных во Христе реднеков из алабамской глубинки, ни у радикальных феминисток из миту. Но если отвлечься от размытых ценностей и задуматься, то вот эта принципиальная семейственность политиков из развитых демократий, когда любой кандидат куда угодно всегда в окружении мужа, жены и детей (обратите внимание, что даже первый открытый гей в демократических праймериз, мэр Пит Буттиджич - не абы какой гей, а гей в официальном браке) - имеет вполне практический смысл.

Во-первых, неплохо бы знать, что кандидат на высокий пост в состоянии строить и сохранять устойчивые отношения. Что с базовыми социальными навыками у него все не так плохо. Во-вторых, когда мы говорим уже о главнокомандующем, о том, кто будет определять внешнюю политику, держать ядерный чемоданчик и сможет угробить, при случае, много людей - хочется думать, что его хоть что-то повяжет с реальностью, что рядом есть люди, чья жизнь - не дешевле своей.

Секретность по нулевому варианту, то ли стыд, то ли паранойя (еще непонятно что хуже) по отношению к собственной семье - вообще-то говоря, должна пугать. Что ж, блин, настолько не так, что всех, кто тебя видел в полосатых семейниках, нужно укрывать от публики пуще саркофага ЧАЭС?

Т.е., помимо прочего, Алексей Навальный находится на верной стороне социальной нормы. Он просто похож на человека".