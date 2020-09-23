"В новостях пишут, что в Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья. Звучит мощно. Речь идет о том, что местные власти должны иметь право сносить любое жилье, и не только старое, ветхое или вдруг возникшее поперек автострады. Любое! В ходе планирования любых реноваций и реконструкций. Скорее всего, этот законопроект не пройдет: очень многие против. Я чуточку про другое. Про пионерскую, она же древнеримская, сторону вопроса", - отмечает писатель в Facebook.

"Нас в пионерской организации учили: "Начни с себя! Прежде, чем звездеть о необходимости сбора вторсырья, принеси на школьный склад пяток пачек старых газет". Что касается римлян, то в зубах навязли рассказы о доблестных сенаторах, которые принимали законы и по этим законам отправляли на казнь своих сыновей.

Давайте без римской кровожадности. Но - по-честному. И вот мне пришла в голову такая, что ли, популистская мера. Гарантия искренности того, кто вносит законопроект.

Прежде, чем, например, внести законопроект о повышении налога до 15% - объяви: "я уже начал платить повышенный налог". Прежде, чем запретить детям чиновников учиться за границей - объяви: "мой сын уже прервал обучение в Гарварде, и теперь переводится в МГПУ с потерей года". Прежде, чем запретить держать деньги в зарубежных банках - сам выведи оттуда все свои активы. Прежде, чем планировать ужесточение борьбы с коррупцией, раскрой все свои счета и активы, плюс то, чем владеют родственники, включая племянника сводного брата жены.

И наконец - прежде чем вносить законопроект о "всероссийском сносе жилья" - снеси свое собственное. Ах, сударь, у вас не дом, а всего лишь квартира в доме, при чем тут остальные жильцы? Верно, ни при чем. Отдай свою квартиру под кружок юных филателистов, а сам переезжай в Новую Москву. Так сказать, на общих основаниях предоставления жилплощади жертвам реновации.

И оттуда, с 35 этажа дома в Новых Ватутинках, посылай в Госдуму свой замечательный законопроект. Или это уж слишком по-пионерски?"