"Президент внес в ГД законопроект, предусматривающий сокращение численности Конституционного суда РФ с 19 до 11. Правильное предложение, но вечно власть полумерами ограничивается, решительности Кремлю не хватает. Трудные времена для Родины наступают, финансовая система вот-вот треснет. Дело может дойти до того, что кубышку ФНБ придется потревожить. А она же не для общего пользования создавалась - на всех не напасешься, а для поддержки заслуженных и уважаемых людей", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"И ведь есть места, где более серьезную экономию средств можно осуществить через сокращение поголовья иждивенцев, рассевшихся на народной шее. Взять ту же Думу. Ну зачем содержать там 450 ртов? Есть 4 фракции, во всех железная дисциплина, как старшОй скажет, так и жмут кнопки. Вот и оставить там этих четверых. У каждого по кнопке, ну, и Володин пятый, который трубку телефона к уху подносит, слушает чего из Кремля скажут и дает команду: "нажимай!"

Или этот, на Дмитровке, который теперь велели Сенатом называть. По карману ли государству в такой сложный период эта дорогостоящая синекура?Нет, ликвидировать нельзя, все-таки орган в Конституции записан. Но голосуют тоже все одинаково и оставить там одну Валентину Ивановну. Кстати, из уважения к возрасту, не следует заставлять ее каждый день в Москву мотаться. Протянуть провод, поставить ей кнопку прям там, на госдаче, и пусть при необходимости нажимает.

И таких учреждений для оптимизации численности уйма наберется! И денег незнамо сколько от сокращений штатов появится, и помещения в прекрасных местах на сотни тыщ квадратных метров освободятся. В аренду сдать и опять же денежка потечет.

Да тот же Белый дом на Краснопресненской набережной, который за 5 бюджетных млрд собрались ремонтировать. Продать коммерческой структуре и пусть тратятся, ежели увидят необходимость в ремонте. А правительство уволить. Зачем оно, если точно такое же в Кремле сидит вокруг президента в качестве помощников и советников?"