"Юбилейная 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН проходила в необычном формате. В зале присутствовали дипломаты, каждый из которых торжественно объявлял, что он имеет честь. Честь заключалась в счастливой возможности представить запись выступления главы своего государства. Главы государств на Генассамблею не приехали по понятной причине: рисковать здоровьем глав государств в условиях пандемии глупо, то ли дело здоровье каких-то дипломатов. И этим ООН наглядно подтвердила один из своих краеугольных принципов: равное уважение к жизни каждого человека", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Впрочем, генсек ООН, Антониу Гуттериш, не стал присылать свое изображение, а выступил лично и поделился своими новыми наблюдениями за состоянием вверенной ему планеты. Вспомнив свое предыдущее выступление, в котором он говорил о четырех новых всадниках Апокалипсиса, а именно: о геополитической напряженности, климатических изменениях, глобальном недоверии и злоупотреблениях новыми технологиями, Антониу Гуттериш сообщил о появлении в этом году пятого по счету всадника - пандемии. Генсек ООН человек деликатный, поэтому не стал поминать о шестом всаднике, который довольно давно не только участвует в атаке этого кавалерийского звена на человечество, но и стал идейным вдохновителем и донором остальных всадников.

Тем временем, после небольшого перерыва, этот шестой всадник сам появился на экране и, в отличие от всех остальных глав государств, стал читать свое послание по бумажке, водя пальцем по строчкам и лишь изредка отрывая глаза от текста. До него с того же экрана прозвучало выступление президента Франции Макрона, который прямо обратился к всаднику N6, не называя его по имени. Вот что он сказал:

"Мы не будем мириться с тем, чтобы применялось химическое оружие в Европе, России, Сирии. Во имя коллективной безопасности я вновь обращаюсь к России и хотел бы подчеркнуть, что необходимо полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Нужно внести ясность быстро и безукоризненно".

У этого обращения есть история. Газета Le Monde опубликовала содержание телефонного разговора Путина и Макрона, в котором Путин дал краткую характеристику Навальному и разъяснил то, что с ним произошло. Оказывается, этот Навальный - простой баламут в интернете, симулянт - шантажировал честных чиновников своими расследованиями. "Новичок" же то ли он сам приготовил, то ли в аптеке купил, то ли ему прислали из Латвии. Но главное, что этот Навальный сам хлебнул "Новичка", после чего злонамеренно впал в кому. К сожалению, Le Mond не смогла передать выражение лица Макрона, когда он все это услышал, но к моменту записи выступления на Генассамблее он вполне пришел в себя, и его обращение к России прозвучало уверенно, требовательно и жестко.

К сожалению, адресат обращения Макрона довольно давно перестал быть собеседником кого бы то ни было и окончательно превратился в объект тревожного наблюдения и источник повышенной опасности. Обращение Путина к членам Генассамблеи ООН напоминало выступление рекламного агента, пытающегося втюхать покупателям залежалый товар, а в отдельных фрагментах Путин был похож на аниматора, который, нарядившись зайчиком, заманивает прохожих в придорожное кафе с грязными скатертями и несвежей едой.

Даже Дональд Трамп, известный своей коммерческой хваткой, не догадался использовать трибуну ООН для продвижения "отечественного производителя". Как выяснилось, ему далеко до Путина, который на Генассамблее стал трясти "первой в мире" вакциной "Спутник-V", по его словам, "доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность".

Проникновенные слова Путина о том, что человечеству сейчас позарез необходимы "расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций", в переводе с путинского на простой человеческий язык означают вопль души: "Верните "Северный поток-2", гады!". Ну и, естественно, не обошлось без озвучивания давних грез о Ялте 2.0, которую Путин мечтает провести под видом саммита G5, где собирается учинить новый передел планеты на сферы влияния. Особенно остроумно в свете последних событий выглядели "конструктивные, объединяющие инициативы" Путина, касающиеся "запрета химического, биологического и токсинного оружия". Надо отдать должное профессиональной выдержке дипломатов, сидящих в зале: никто из них при этих словах президента России не засмеялся.

У Иоанна Богослова всадники Апокалипсиса обозначены как Чума, Война, Голод и Смерть. Владимир Путин стал символом Лжи, того зла, которое во многом лежит в основе всех остальных бед человечества. И все больше людей в мире это стали понимать".