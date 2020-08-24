"Восхищаюсь стратегией штаба и КС - никаких силовых действий, никаких провокаций, никаких столкновений. Почему? Во-первых, потому что штаб это заявлял с первого дня, вся избирательная кампания "трех сестер" была построена на объединяющей теме - на беззащитности, женственности, на братстве людей, отказе от усиления конфликта в обществе", - пишет публицист и политолог на своей странице в Facebook.

"Это хорошо сработало, получилось что-то вроде "опрокидывающего голосования". Сейчас - то же. На митинге специально подчеркивают - два флага вместе, никакого противостояния (о чем мечтают московские политтехнологи, которым тут поручено сконструировать "антимайдан").

Во-вторых, хотя Лукашенко страшно грозился в конце недели всяким насилием - разгоном стачкомов, остановкой заводов, арестами и чуть ли не войной на западных границах, он очень сильно уже "пережал" с насилием 10-13 августа. С тех пор он уже втянул Москву в поддержку. Никакого повторного массового насилия Кремль не одобрит (у него своих проблем с насилием достаточно), чужого на себя он брать не будет. Поэтому видно, что Лукашенко теперь должен все это "политтехнологически" разрулить.

Поэтому он хоть и с ружжом и в окружении спецназа, а полетел посмотреть на митинг с вертолета. Не более чем. Как он будет разуливать? Он не умеет. У него для этого нет аппарата. Но будет пытаться. И это у него получится плохо. Он пока этого не понимает.

Поэтому стратегия КС - очень верная. Поддерживать абсолютно мирный характер протеста - долго и на высоком градусе. Градус получился - вышло больше, чем в прошлый раз. Международное внимание растет.

Мой прогноз - ни на какие массовые аресты Лукашенко в ближайшее время не пойдет. Потратит неделю (вместе с кремлевцами) на раскручивание движения в свою поддержку.

Так что - это был хороший, воодушевляющий день. КС заявил - в рамках своей "юридической" стратегии, что он будет инициировать движение отзыва депутатов. И это тоже хорошая идея. Она позволяет поддерживать мобилизацию протестных структур на местах".