"Как хорошо все-таки, что у Лукашенко правильно тренированная охрана. Так и вижу эту сцену. Под руководством московского политтехнолога оператор-личник ведет съемку диктатора в вертолете. Так, броник надели, отлично, подчеркивает серьезность ситуации. Но чего-то не хватает, мы же суровый, но справедливый руководитель. Который смело идет навстречу опасности. Автомат - вот, что нужно. Типа Альенде он. Ну-ка, пусть охрана даст ему автомат. За долю секунды охранник просчитал все риски того, что "калашников" окажется в руках "шефа", который явно не в себе. И твердой рукой протянул автомат Лукашенко, но отстегнул при этом рожок. Подозреваю, и затвор при этом успел передернуть, дабы проверить не остался ли единственный патрон в патроннике. От греха..." - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Но этот неизвестный охранник, который понимал, что самопровозглашенному белорусскому президенту ни под каким видом нельзя доверять оружие, остается, увы, единственным адекватным персонажем среди белорусской власти. Она, видимо, всерьез рассчитывала, что протест как-то угомонится сам по себе. И вдруг, несмотря на угрозы, в Минске на улицы вышли сотни тысяч, а в других городах - десятки тысяч. И тогда у батьки и его окружения всерьез поехала крыша.

Мало того, что всему миру и, главное, белорусам был явлен начальник, у которого остался единственный аргумент, чтобы подчинить страну. Аргумент калибра 5.45. Не лучше были и кадры, когда Лукашенко пошел благодарить защитников своей, замотанной колючей проволокой резиденции. Особенно к месту были слова о "разбежавшихся крысах", когда центр Минска был заполнен протестующими. Но пресс-секретарша решила не отставать от начальника и сообщила, что оппозиционеры пошли было на штурм, но потом забоялись и разбежались. Конечно, врать - это главная работа пресс-секретаря, но при этом надо хотя бы пытаться сохранять правдоподобие. В данном случае эта ложь очевидна. Прежде всего для тех, кто больше часа стоял у президентской резиденции друг напротив друга - протестующих и солдат. Совсем не уверен, что с помощью этого вранья удастся поднять боевой дух последних.

Увы, крыша поехала не только у Луки. На месте подчиненных белорусского министра обороны Виктора Хренина я бы отобрал оружие и у этого начальника. Допустим, идиотское объяснение, что армия выходит на улицы, чтобы обеспечить охрану памятников героям Великой Отечественной войны, не он сам придумал. Здесь, как и для изобретения хештега #ябатька, требуется подлинное мастерство московских пропагандистов. Но вот Хренин сам, за язык никто не тянул, заявляет подчиненным: "В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа". Как видим, расстояние от охраны памятников героям до геноцида - самое короткое.

Генерал сам рассказывает, что страна вступает в период гражданской войны. При этом министр твердо знает: если приказ исходит от начальства, он преступным быть не может. "Преступный он, не преступный - мы люди военные. Государственная система не развалена, работает, президент избран", - заявил Виктор Хренин. Ну а тем, кто не понял, разъяснил все на простом, как у военных принято, примере. "Часовой при появлении нарушителя обязан подать команду: "Стой, кто идет?" Мы ее подали, мы видим, кто идет. В уставе далее написано, что если нарушитель и дальше продолжает движение, часовой обязан дать команду: "Стой, стрелять буду!" Практически мы уже подаем эту команду", - рассказал он. Далее, по словам министра, часовой обязан применять оружие на поражение...

Впрочем, этот неадекват, охвативший Лукашенко и его свиту, еще можно как-то объяснить. Вспомним известную картину Кукрыниксов "В бункере". Но вот в тот самый день, когда сотни тысяч людей кричали Лукашенко "Уходи!", а он прямо грозил этим безоружным людям "калашниковым", министр иностранных дел России Сергей Лавров просвещал студентов "силовых" вузов. По его словам, "отдельные страны Запада, прежде всего США... недовольны тем, что протесты постепенно сходят на нет, по крайней мере, не становятся более массовыми и громкими". Лавров увидел, что в Белоруссии уже есть признаки нормализации обстановки, а предложение Александра Лукашенко о конституционной реформе является "прекрасной возможностью начать диалог".

Мало этого, пытливая молодежь в погонах поинтересовалась, кто же виноват в белорусском кризисе. И Сергей Викторович уверенно указал виновника. Это, ни за что не догадаетесь, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая отказалась-де послать наблюдателей на лукашенковские выборы. Вот, если бы послала, так и не было бы никаких подозрений в подтасовках. И это говорит глава внешнеполитического ведомства страны, требующей считать ее великой державой.

Похоже, именно сейчас мы наблюдаем, как последние авторитарные режимы в центре Европы дуреют от страха и окончательно утрачивают связи с реальностью. Остается надеяться, что найдутся люди, которые вытащат магазин из "калашникова".