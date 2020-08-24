"Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо", - пишет в Facebook брат Алексея Навального.

"Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали "спасибо" в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея. Мне вообще редко доводилось видеть более конченых людей в своей жизни, чем он.

Эта вороватая рожа мне лично говорила (за час до того, как ему поступила команда отпустить), что Алексей нетранспортабельный и он его не отпустит.Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить).

Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в Омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено. Нет ничего более мерзкого, чем люди которые ставят жизнь человека под угрозу, опасаясь за свое кресло.

Я говорю спасибо пилотам, которые оперативно посадили самолет в Омске, врачам скорой, которые доставили его в больницу, мед. персоналу из Омска и Москвы, которые поддерживали жизнь в Алексее. Ну и бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз.

Главврачу Мураховскому "спасибо" пусть говорят силовички".