"Давно хотел спросить, кстати. А как там с поправками в Конституцию про пенсии, зарплаты и прочую социалку? Приняли, повысили? Животных с русским языком спасли, защитили? Кто-нибудь вообще помнит, что обнуление втюхивали в комплексном обеде со всей этой кашей про память предков?" - пишет политик на своей странице в Facebook.

"И что, и где? Отвечают депутаты Госдумы: "До конца этого созыва эта работа выполнена не будет". П - приоритеты. Запретить, застращать, посадить, прибить трон к Путину. А все остальное - киньте им там пять тысяч, как донеслось с трона.

Лохотрон. Вы, главное, еще раз проголосуйте в сентябре 21-го, за Едро. Тогда уж точно повысят зарплаты. И в 24-м за Путина - пенсии прибавит.

А не прибавит - надо еще подождать. Он же обещал. Нельзя с ним расстаться, никак нельзя - иначе не сможет выполнить обещания.

Дайте Путину шанс!"