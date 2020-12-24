Социолог не исключает, что российское руководство обсуждало отравление Алексея Навального в духе "Бриллиантовой руки". Как отмечает Эйдман в Facebook Владимир Путин и его окружение ощущают себя героями криминальных комедий.

"Путин: Как же можно с человека снять трусы незаметно? Человека можно усыпить, оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!

Бортников: Усе понял, шеф! Начинаю действовать без шума и пыли, по вновь утвержденному плану.

Прошло несколько дней

Бортников: Шеф, всё пропало, всё пропало! Трусы снимают, клиент улетает.

Путин: Дырку от бублика они получат, а не трусы Навального!

Одинокий голос Меркель из Германии: Пожалуйста, объясните мне, почему Володька спер трусы!

Кроме шуток, кажется, что мы живем внутри какой-то советской комедии, а в Кремле сидят Трус (Медведев), Балбес (Песков) и Бывалый (Путин) или Лелик, Козодоев и Шеф. Не случайно, что питерское окружение с 90-х называет Путина Михаилом Ивановичем в честь шефа из "Бриллиантовой руки".

Герои криминальных комедий - это их самоощущение и модель поведения".