"Два года условно Юлии Галяминой за участие в акциях гражданского протеста - это запрет на профессию легального оппозиционного политика. Если обвинительный приговор устоит, это будет означать лишение Галяминой статуса муниципального депутата и запрет в течение 5 лет баллотироваться на любые выборные должности - в первую очередь в Государственную Думу, куда Галямина имеет все шансы пройти", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook.

"Политический приговор, продиктованный из-за стен суда, отражает страх властей и лично Путина перед независимой политикой и ненависть к свободным гражданам. В этом приговоре - намерение испугать людей и преградить им путь в публичную политику, намерение заставить людей остановиться, видя такое поражение в политических правах.

Это приговор охранника, стерегущего украденный у людей дом. С каждым таким приговором число противников Путина возрастает. Статья 212.1 должна быть отменена как антиконституционная. Юлия Галямина невиновна, ее необходимо оправдать. Заказчики и организаторы возбуждения уголовного дела против Галяминой должны предстать перед судом за нарушение прав и свобод человека".