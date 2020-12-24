"Госдума приняла закон об ужесточении статьи 128.1 УК РФ (клевета). Напоминаю, что в нормальной правовой системе за слова не должны сажать в тюрьму, а для защиты от слов, способных нанести репутационный, финансовый и прочий ущерб, должно хватать и гражданского иска", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Всем известно, что в России следствие и прокуратура работают настолько идеально, что количество оправдательных приговоров исчисляется долями процента от общего числа т.е. в суд, надо полагать, попадают исключительно виновные (на самом деле нет, конечно). Однако самое интересно, что значительную долю этих оправдательных приговоров составляют дела о клевете т.е. даже в российских судах понимают, что это ерунда.

В обсуждении нынешнего ужесточения чаще всего поминают момент, что "ложные обвинения в совершении преступления против половой неприкосновенности" теперь наказуемы сроком до пяти лет. Действительно, сложно объяснить это чем-то иным, нежели желанием заткнуть рот российскому #metoo.

Однако до пяти лет - это теперь еще и обвинения в совершении "либо тяжкого или особо тяжкого преступления". Что это значит? Есть, например, статья "Получение взятки" (290 УК РФ) - в части 4, где про государственное должностное лицо, грозит до семь лет, а в части 5, где про группу лиц и крупный размер, до десяти т.е. это тяжкая статья. Таким образом, получается, что если условный ФБК делает ролик, где прямо заявляет, что N получил взятку в крупном размере, то можно брать авторов под белы рученьки и тащить прямиком в СИЗО.

Также есть еще одно занятное нововведение: клевета о том, что человек страдает опасным для других заболеванием теперь влечет срок до трех лет. Надо думать, утверждение, что некто болеет КОВИД-19, а не просто "атипичной пневмонией" тоже может попасть под действие этого замечательного закона".