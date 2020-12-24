"В очередной раз у нас поднялась волна общественного негодования по итогам опроса "Левада-Центра" о доверии к разным версиям отравления Навального, где больше половины опрошенных не хочет признавать за властями ответственность, а версии самого Навального верит только 15%, причем 20% о самой истории вообще ничего не слышало. Без разницы, насколько были адекватными выборки, методика, подсчеты и составление вопросов, хотя всем этим можно серьезно скорректировать результаты в нужную для социолога сторону. Но почему-то кажется, что порядки цифр более-менее соответствуют реальности, если учитывать всю палитру настроений вне информационного пузыря либеральной оппозиции, внутри которого большинство из нас обитает", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"Можно метать на общество гневные громы и молнии, можно же попытаться задуматься, с чем связано такое желание верить официозу или, скорее, не верить в неудобные и неприятные факты.

Здесь прежде всего встает вопрос собственного психологического комфорта и защитных механизмов каждого отдельного респондента и гражданина. Очевидно, что большинство людей считают себя хорошими, положительными, правильными с точки зрения морали и классического воспитания. И вот такому хорошему человеку, относительно примерному семьянину предлагают факты, которые утверждают, что государство, в котором он живет - порочно, власть - преступна, двадцать лет, в течение которых он верил в доброго царя и великую родину прошли зря, а будущее и его, и его детей незавидно и печально, прежде всего исходя из сути этого государства и этой власти.

Предположим, что человек, после размышлений и сопоставлений, решается признать эти факты, но что ему тогда делать, он же хороший, правильный. Если он признал зло, без разницы, увидел ли хулигана, отбирающего сумочку или осознал, что коллективным и куда более худшим хулиганом является его власть, то ему, согласно правилам и воспитанию, приходится реагировать, просто для того, чтобы потом с чистой совестью и спокойным сердцем учить своих детишек уму-разуму.

То есть выступать против того самого преступного государства и порочной власти, биться лбом о стену, рисковать, начинать конфронтацию с еще не обращенными в истинную веру друзьями и коллегами, обрести позицию морально правильную, но крайне дискомфортную и уязвимую. Особенно вкупе с вечным нашим убеждением, что борьба против системы бессмысленна, все это превращается в безнадежный мазохистский коктейль. И тот, кто вбирает его, сродни Нео из матрицы и его пресловутому выбору из двух таблеток-путей - комфортное и счастливое неведение или правда, которая не обещает ничего, кроме предопределенного скорого и очень неприятного конца.

Странно упрекать соотечественников, что они не все Нео. Что они предпочитают не замечать, во избежание неприятностей, хулигана, отнимающего сумочку в подворотне и старательно не обращают внимание на властные подлости, даже когда те затрагивают напрямую их собственные интересы. Здесь впитанный с молоком рефлекс, не лезь, не замечай, закрой глаза, иначе будет хуже. Здесь культивируемый веками моральный нигилизм, ценностный релятивизм и культ двоемыслия.

Как обрести спокойствие, чувствовать себя хорошим человеком и избежать неприятностей? Вот так, не замечая, кряхтя под гнетом и надеясь на доброго царя, веря в лучшее. Поскольку правда ничего не даст, кроме проблем и новых обязательств, по крайней мере, с точки зрения обывателя.

Это наши соотечественники, ругать я бы их не стал, тем более, что многие из сегодняшних пламенных критиков и моралистов четверть века назад наоборот радовались этой народной черте, позволившей прожать голосование по авторитарной конституции, протащить Ельцина на второй срок и провести прелестную в своей незамутненности приватизацию, закрепленную назначением с расслабленного молчания общества преемника.

Нужно просто признать такой общественный склад ума, как факт, без гнева и пристрастия и использовать его спокойно, как природную константу, вроде холодной зимы или дождливой осени. Да, вот такая у нас страна, такой народ, с нами он не пойдет и его не обратить, разве что должен разразиться библейский катаклизм. Но и от "них" он далек, никто за наших оппонентов так же не выйдет. То есть ситуация предельно проста и очевидна, все роли расписаны, вера в чудеса, вроде могучего и спящего народа токсична, расчет только на себя и дорогу осилит идущий".