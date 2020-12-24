Пресс-служба Президента России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, 23 декабря 2020 года

Пресс-служба Президента России

"Какая, все-таки, тонкая душевная организация у Владимира Владимировича, какая легкоранимая натура! Вот, давеча, на Госсовете вспомнил он о ветхом и аварийном жилье, представил условия, в каких многие россияне вынуждены жить и такая печаль зазвучала в голосе, что даже у видавших виды членов правительства слезы на глаза навернулись", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Разумеется, он сразу потребовал решить эту проблему и прекратить издевательства над людьми. Так прямо и сказал, как отрезал: "Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб..."

Другой бы на его месте валил вину на предшественника. На того, который предыдущие 20 лет в России властвовал. И без излишней политкорректности, по простонародному, сказал бы: "ноги бы ему выдернуть из того места откуда растут, чтобы не смог больше к власти и близко подойти!"

Но Владимир Владимирович - человек тактичный. Не стал укорять того, который с начала нынешнего века Россией правил и при котором в жирные нефтяные годы триллионы в воздухе растворились. Вот и приходится теперь самому разгребать за всех.

Дай Бог, году к 2025-му с аварийным жильём порешит, а затем, к 2030-му - в год 85-летия Великой Победы - можно будет отрапортовать и о выполнении программы предоставления благоустроенного жилья участникам ВОВ".