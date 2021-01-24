Санкт-Петербург, 23 января 2021 года

Фото: Савва Приходько

Директор ФБК подводит в Facebook некоторые итоги протестных акций 23 января, отмечая, что на несогласованные митинги вышли жители множества городов, включая те, которые не принято считать протестными.

"1. Главным достижением это дня я считаю выход на протест тех городов, которые обычно не считаются протестными. Европейская часть России: Белгород, Брянск, Курск, Тверь, Ростов-на-Дону и многие другие. Эти города раньше никак нельзя было назвать городами протеста.

В этих городах расследование про дворцы могло сыграть даже не меньшую роль, чем главное требование: свободу Навальному. Города: Архангельск, Уфа, Хабаровск окончательно перестали чего-либо бояться. Краснодар преодолел тотальные запреты. Много совсем маленьких городов, как Армавир. Из всех этих городов очень много воодушевленных сообщений. Новые протестные города и новые люди, которые осознали свое право выходить на улицу.

2. Нельзя забывать, что ни в одном городе не было согласования о его проведении. Полностью запретив митинги, отменив действие 31-й статьи Конституции они наконец-то перетянули. То есть это самые массовые протестные акции без всяких согласований в истории России. 3. Все это было на фоне невероятной смеси просто воя и фейков по всем их каналам. От придуманной истории про детишек до фейковых полицейских (Кстати, один майор оказался реальным, очень крутой).

4. Санкт-Петербург. Лучше города вчера не было. Заполненный Невский может сравниваться с самыми крупными согласованными протестами на Сахарова. Москва тоже заполнила свои улицы. Полицейские действовали трусливо. Избивали людей, когда понимали, что где-то их можно закрыть в окружение. Полное безумие началось вечером. Людей просто избивали на Сретенке, Цветном, у Матросской.

5. Стратегия Кремля была понятна. Максимальное запугивание до мероприятия уголовками. Задержание координаторов и сотрудников штабов Навального. Задержания на Востоке России и более мягкая стратегия на Западе. Несмотря на большое количество картинок немотивированной жестокости полиции в Москве и Петербурге по городам очень многих отпускали вообще без протоколов. Видимо, решение принимали региональные власти сами. Думаю, что дальше мы увидим точечные запугивания. Мы, как и обещали, оказываем всем юридическую помощь (pravo@navalny.com).

6. Пока не добились главного требования: свободы Алексея Навального. Значит, что складывать руки нельзя. Вопрос по Навальному окончательно не решен. Кремль сейчас внимательно наблюдает, что дальше.

7. В некоторых случаях страдала координация. Особенно касается Петербурга и Москвы. Об этом нужно думать. Получаю огромное количество сообщений по этой теме.

Можно сказать, что вчера открылась новая страница истории протестов России. И много работы далее. Свободу Навальному".