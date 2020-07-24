"В кейсе Дмитриева, помимо политической, есть вполне неоднозначная сторона фактическая. Она про то, с какой скоростью меняется норма. Век свой и до, наверное, начала нулевых годов, дети до определенного, фиг знает какого, возраста, вообще не наделялись половой принадлежностью, как следствие - сексуальностью", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Я еще застал времена муниципальных общественных бань, куда мальчиков дошкольного возраста пускали вместе с мамами (бабушками, нянями, взрослым сопровождающим) в женский день. Предполагалось, что если тебе 5-6 лет, то ты не "мальчик", которому открывается подробный вид на десятки первичных и вторичных половых признаков женщин всех возрастов, но что ты "ребенок", что по отдельной категории, вне разряда.

Что на городских пляжах 2/3 детей купались с голой жопой - это совершенно ординарный пейзаж. Маленькие - потому что маленькие. Постарше - чтобы родители не спалили. Никто не думал о том, что один из тех мужиков, которые в одиночестве потягивают пиво на полотенце, может проявлять к тебе нездоровый интерес. Но трусы очень долго сохнут. Влажные труселя, когда тебе прямо запретили купаться - это явка с повинной, это даже не сигаретный дух, тут на "ребят, которые рядом курили" не свалишь.

То же касается и фотографий. По сегодняшним меркам, многое из милых семейных фотоальбомов - это палево, очень на грани фола. И "грань" там ровно в семейной индульгенции, окажись они в посторонней коллекции - это уже преступление. Причем, перемены пришли до того скоро, что масса людей еще совсем того не осознала. Смотришь порой Одноклассников (почему-то именно там такие гнездятся) соискателя при проверке и думаешь:

- Блин, дорогой папашка (мамашка), ты ходишь по офигенно тонкому льду, вот буквально до первого добровольного помощника правоохранительных органов или следователя с горящей отчетностью.

Проблема здесь в том, что старая норма, где ребенок - это просто ребенок, это как котенок и штаны на нем настолько же обязательны - очевидно, умерла.

А новая еще совершенно не для всех очевидна. Потому что если принять, что в деле Дмитриева есть хоть какая-то фактура, то за открывающую сцену фильма "Утомленные солнцем" 1994 года нужно посадить не только всю съемочную группу, начиная с Михалкова, но каждого программного директора каждого канала, который его в сетку поставил".