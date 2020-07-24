"Удивляет рвение, с которым отечественный просвещенный класс принялся обсуждать (и осуждать) "новую этику", "письмо ста пятидесяти" и западную cancel culture, хотя казалось бы - где они и где мы со своим рутинным расизмом, гомофобией и антифеминизмом. Но нет, надо влиться в хор потерпевших, осудить происки леволиберального фашизма, заявить о солидарности с западными пролетариями умственного труда, как некогда с металлургами Чикаго и шахтерами Кентукки", - пишет профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Что это: провинциальный карго-культ, стремление показать, что мы тоже взрослые и на равных участвуем в глобальных разборках? Страх хозяев интеллектуального дискурса, что они утратят свои патриархальные привилегии? Извечный российский "комплекс Гренады" - "я хату покинул, пошел воевать": желание пострадать за далеких других, поскольку домашние проблемы, видимо, уже все решены?

Между тем, пока российские гуманитарии грудью встают на защиту Джоан Роулинг, обвиненную в трансфобии, рядом, например, ходит и процветает ее коллега по цеху Захар Прилепин, который год назад на видео хвалился, как его батальон в Донбассе убивал украинцев, был чемпионом по убийствам.

Честно говоря, я предполагал, что после этого хотя бы в интеллектуальном мире он будет подвергнут остракизму (ясно, что не в политической карьере, там это ему идет в жирный плюс), но нет, никаких подвижек, он написал для ЖЗЛ новую биографию Есенина (того самого, что "не расстреливал несчастных по темницам"), и уважаемый Юзефович в уважаемом "Горьком" пишет на нее восторженную рецензию, и Прилепин выступает на массе панелей на книжной ярмарке в сентябре, жизнь продолжается!

Cancel culture? Нет, не слышали. Классическое замещение: у себя не можем соблюсти минимальную этическую гигиену, но с удовольствием обличаем ее на Западе".