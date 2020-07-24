"Прелестно, требовать выхода губернатора к собравшемуся у администрации народу - это неуважение к самому губернатору и президенту", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook, комментируя очередное нашумевшее заявление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

"Повезло Хабаровскому краю со сменщиком, хорошо он знакомится со своим населением.

Фактически, в эту субботу будет момент истины. Если назначение не собьет масштаб протеста, а пока ничего для этого не делается, стилистика общения с людьми только дополнительно разжигает страсти, то возможны различные варианты развития событий, которые правда почти неизбежно выходят на силовой сценарий.

Если собьет, то путь один, привычный, к выхолащиванию, заматыванию протеста с изоляцией его лидеров. Что, впрочем, никак уважение к губернатору не повысит и приведет край в состояние унылой, молчаливой фронды".