"Предвыборной социологией из регионов, в которых в сентябре пройдут губернаторские выборы, общественность не располагает. Судить о настроениях в них она может только по косвенным признакам. Вот один из них", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Две недели назад, когда принималось решение о трехдневном голосовании, власти объявили, что правило это вступит в силу в следующем году. Оно и понятно, нынешняя избирательная кампания уже идет и негоже менять правила по ходу игры.

Сегодня нам объявили, что правила все-таки поменяют прямо сейчас - уже в этом сентябре как минимум в нескольких регионах голосование будет организовано в три дня. Зачем Кремлю и ЦИК понадобилось резко перевёрстывать собственные - публично анонсированные - планы? Что такого экстраординарного случилось за эти две недели?

Случились хабаровские события. Очевидно, что они настолько изменили настроения в предвыборных регионах, что поражение кремлевских кандидатов из теоретической возможности превратились там в реальную угрозу. Приходится спасать ситуацию. Тут не до приличий.

Список этих регионов мы скоро узнаем. Именно там трехдневное голосование и введут".