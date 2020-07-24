"Рамзан Кадыров теперь генерал-майор. По его словам, Путин лично по телефону зачитал ему указ и поздравил с новым званием. По этому случаю Кадыров в очередной раз сообщил, что он, Кадыров, верный путинский пехотинец и он, Кадыров, "готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте". И уточнил, что у него для этого есть оружие. Ну, это чтобы никто не сомневался, какого рода приказ генерал-майор Кадыров готов выполнить на любом континенте", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Про перечень приоритетных континентов чуть ниже, а сначала про новое воинское звание. Генерал-майора ему уже давал Медведев, в свою бытность президентом. Но, во-первых, это был Медведев, а пехотинцем Медведева Кадыров себя никогда не называл и вряд ли когда-нибудь назовет. Во-вторых, Медведев дал ему генерал-майора полиции, а Путин перевел его в генерал-майоры Росгвардии. Да еще, как пояснил Кадыров, сделал это по личной просьбе "дорогого брата" Золотова.

Подданные Кадырова давно называют его попросту: падишах. Он сам тоже себя так называет. Публично, по государственному телеканалу. Падишах - это титул, которым называли монархов Османской империи, Империи Великих Моголов. Происходит от персидского "шахиншах", то есть "царь царей". Теперь вопрос: зачем "царю царей" звание, соответствующее в Табели о рангах 3-му классному чину, то есть действительному государственному советнику 3 класса? Понятно, что Рамзан Кадыров любит обвешивать себя цацками и всякой мишурой, наподобие звания академика РАЕН, звезды Героя России и прочей атрибутики, давно превратившейся в условиях путинской России в мыльные пузыри. Но, может быть, дело не только в этом стремлении к надуванию щек, столь характерному для Кадырова? Вдогонку еще вопрос: зачем полковнику Путину присваивать своему пехотинцу звание генерал-майора?

Государственное управление в Российской империи было полностью военизировано, страна была разбита на десять генерал-губернаторств, во главе каждого из которых стоял царский назначенец, обладавший всей полнотой военной и гражданской власти. Только так, на штыках и пушках и могла сохраняться империя. "У России только два союзника - ее армия и флот".

Некоторые из обломков империи частично сохранили имперскую матрицу. Александр Лукашенко в 2011 году присвоил генеральские звания губернаторам областей и мэру Минска, объяснив, что они теперь должны обеспечивать территориальную оборону своих регионов. При этом "батька" сослался на печальный опыт Второй мировой, когда гитлеровские войска прошли территорию Белоруссии за несколько недель. Лукашенко прекрасно понимает, что в этот раз ему важно обезопасить страну не с запада, а с востока.

Путин отдает себе отчет в том, что никаких внешних угроз России не существует, что бы про эти угрозы ни врали "эксперты", населяющие телевизор. Есть реальная угроза его персональной власти, и эта угроза находится внутри России. Сегодня эта угроза заявила о себе в Хабаровске. Пока вполголоса. Но уже вполне членораздельно. Хабаровский протест можно притушить, но он теперь будет гореть всегда, как торфяной пожар. Количество глупостей и подлостей Кремля, которые вызовут подобные протесты в регионах, бесконечно. Их производство - это естественный продукт жизнедеятельности путинской власти.

Теперь вернемся к вопросу о континентах, на которых генерал-губернатор, он же пехотинец Кадыров станет исполнять путинский приказ "повышенной сложности". На этой неделе Кадыров опубликовал фото, на котором он грозит госдепу США двумя пулеметами в ответ на запрет ему и членам его семьи въезжать в США. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - куражится путинский пехотинец.

Если отбросить в сторону кадыровские кривляния, а также путинское и телевизионное вранье про внешние угрозы со стороны НАТО, то остается главный континент, где Путин может приказать генерал-майору Кадырову выполнить поручение повышенной сложности. Этот континент - Евразия. Ее северная часть, которая пока носит название Россия. Здесь Путину вскоре понадобятся опричники, готовые подавлять массовые народные протесты, в том числе и ценой большой крови.

То, что Кадыров не боится чужой крови, в этом сомнений нет. Есть сомнения в том, готовы ли он и его гвардейцы, владельцы золотых пистолетов и немалых личных состояний, проливать свою кровь на Дальнем Востоке, в Сибири или на Урале. А вот в чем нет никаких сомнений, так это в том, что использование кадыровцев в подавлении протестов за пределами Чечни неизбежно приведет к взрыву такой силы, что два предыдущих распада Российской империи покажутся плавными вялотекущими процессами".