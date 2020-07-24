"Есть две "Великие Русские Идеи". Первая - мы самые духовные. Вторая - мы самые безнадежные. Обе идеи покоятся на одной базе: на нежелании знать иной мир, кроме российского. Или, точнее, сторонники этих идей сначала конструируют в своем сознании миф об ином мире, процентов на 90 представляющий собой миф о Западе, а затем, пользуясь отрывочными фактами из русской истории, доказывают самим себе и своим последователям, что "мы" - не такие как "они", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"В первом случае - что мы лучше, честнее, возвышеннее. Во втором - что мы гораздо хуже, что нет нигде таких тупых, ленивых и вороватых людей, как в России.

Любопытно, что всякие попытки обратить внимание приверженцев Идей на факты, вызывают отторжение. Как правило, факты им просто не интересны. Читать книги скучно. Там многабукв. Но некоторые (обычно люди из научных кругов) все же читают, наталкиваясь со временем на другую проблему. Поскольку они сами настроены сравнивать Россию с Западом или даже со всем миром в целом, то для адекватного анализа фактов им требуется прочесть оченьмногабукв. И вот здесь ломается практически каждый сторонник "Великих Идей". Ведь если чтение книг, погружающих нас в детали, и сбор фактов о разных сторонах жизни разных народов не интересуют человека сами по себе, если он хочет лишь набрать исторического материала, подходящего для осмысления "Великой Идеи", то можно работать год-два, можно прочесть сотню-другую книг и статей... Но дальше у фаната Идей наступает предел возможностей. А для того, чтобы сравнивать всю Россию со всем миром, надо собирать "буквы" практически бесконечно.

В принципе это безумно интересное занятие, но только для безумных людей, которым нравится обнаруживать, как на десятом году работы вдруг сотни отрывочных фактов из истории разных стран складываются в паззл, и появляется отчетливо видимая часть большой картинки. А на двадцатом году проявляется другая часть этой картинки. На тридцатом - третья. Целиком картина никому не откроется, поскольку коротка человеческая жизнь. Но перед смертью, возможно, обнаружится самое важное".