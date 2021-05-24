Задержание Юлии Галяминой в Великом Новгороде

Юлия Галямина / Twiter

"Знаете, почему падает доверие к тому, что говорят власти? Потому что слишком уж часто они говорят откровенную неправду - так, словно у людей нет возможности их слова проверить", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Вот собрались, например, оппозиционные муниципальные депутаты на свой съезд , решили обсудить проблемы местного самоуправления. Что делают кремлевские пропагандисты? Правильно, начинают рассказывать о планах "зарубежных кураторов" этих самых депутатов "объявить какую-либо территорию независимой".

Ребята, а почему бы вам не привести в доказательство своего обвинения хоть какие-нибудь цитаты участников мероприятия, подтверждающие то, что у них есть такие планы? Почему бы не привести факты, указывающие на существование этих самых "кураторов"?.. Ок, предположим, что они действительно есть, и мы просто об этом не знаем. Ну так расскажите, я тогда первый покаюсь!.. Но нет, молчание. Обвинение есть, доказательств нет...

С тем, что страна централизована гораздо больше, чем нужно, согласится значительное большинство жителей российской глубинки. Возьми любую фокус-группу и ты усладишь там жалобы на "Москву, высасывающую из глубинки все соки". И вот люди видят, что с одной стороны есть муниципальные депутаты, которые поднимают эту проблему и ищут пути ее решения, а с другой - кремлевские пропагандисты, которые обвиняют этих депутатов в попытке развалить Россию. Ну и как вы думаете, что люди обо всем этом думают?

Самая главная проблема в том, что когда в регионах - особенно национальных - появятся политики, которые действительно начнут разваливать страну, вот тогда Кремль завопит, да его слушать никто не будет.

Потому что слишком долго он кричал "волки" без всякого на то повода".