Роман Протасевич

NEXTA / Telegram

"Роман Протасевич школьником сходил на протестный митинг, его исключили из лицея, продолжал протесты - исключили из университета, завел оппозиционный канал - вынудили бежать из страны, продолжал вести оппозиционный канал- фактически выкрали и вернули в страну. Простая, но удивительная для наших широт мысль - в нормальном государстве ничего из выше описанного не могло случиться", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Да, подросток участвует в политике, ходит на мирные митинги - прекрасно, на то и существует оппозиция и множество молодежных организаций вполне легальных и оппозиционных, пока посредством свободных выборов они не приходят к власти, партий.

Молодой студент продолжает заниматься политикой - отлично, не пьет пиво во дворе и не болтается с сомнительными, антисоциальными личностями, наоборот, социализируется, читает, пишет, в его лице растет молодая смена на благо будущего страны.

Молодой гражданин выступает в защиту конституционно и законодательно гарантированных выборов - это значит, что у страны есть будущее и люди, которые готовы ради этого будущего тратить свои силы и время.

Ни во Франции, ни в Японии, ни даже в далеком латиноамериканском государстве вариант, в котором за желание свободно!, честно! и мирно! заниматься политикой человека стигматизируют и выталкивают из общества практически невозможен.

Только у нас, где само желание свободно и согласно закону путем выборов и мирных протестов изменить режим сродни самой опасной крамоле.

Много писал, но повторюсь, троечники, которым сегодня достались рычаги управления рядом постсоветских государств в своем страхе не повторить то, что они считают ошибками Горбачева пошагово проходят все ошибочные действия поздних Романовых. Выдавливая молодых, активных, честных, но несогласных из легального поля, не оставляя им никаких шансов на развитие внутри системы и строящегося казарменно-лагерного общества".