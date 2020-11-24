Wikipedia Джон Кеннеди в президентском лимузине, за несколько секунд до убийства

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"Меня всегда цепляла эта дата, 22 ноября, - почему, оценит тот, кто вспомнит сейчас же... В этот день, 57 лет назад, в 1963 году в Далласе был застрелен 35-й президент США Джон Кеннеди. Помню ярко тот вечер и свое потрясение, тогда 14-летнего пацана, увидевшего на экране старенького черно-белого "Темпа" тот сумасшедший проезд президентского лимузина и Жаклин, бросившуюся в сторону внезапно качнувшегося вбок мужа, мы же не слышали выстрелов... Тогда казалось, - сейчас даже странно это говорить, - что потеряли близкого всем человека, пусть кто-то скажет нынче, что это неправда", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"А ведь только за год до этого чудом удалось избежать третьей мировой войны, уже ядерной, разрешился Карибский кризис, где главными действующими лицами были Никита Хрущев и Джон Кеннеди, и он должен был казаться главным нашим супостатом!

Но нет, Кеннеди даже бонзы советские не считали врагом, потому что уважали, считая достойным, а тогда и равным себе противником, - ну как же, только что мы утерли нас американцам, запустив в космос первого человека, а за ним ещё второго, третьего и даже женщину, вы же знаете ее, ткачиху Терешкову...

После общей победы во Второй Мировой войне тогда не прошло еще и 20 лет и Джон Кеннеди сменил в Белом доме Главнокомандующего высадкой американской армией в Нормандии, открывшего Второй фронт, - Дуайта Эйзенхауэра, дружившего с маршалом Жуковым. Все они, включая тех, кто сидел тогда в Кремле, знали цену войне и стремились избежать ее.

Сегодня война снова стала возлюбленной забавой. Под Москвой уже и храмы в ее честь возводят в маскировочных тонах. Большой путь прошли, однако, и все с вывернутой назад, а теперь и упрятанной в бункер башкой".