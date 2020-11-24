"Вот, помню, еще первый раз посмотрел я на Мишустина и сразу увидел - ну, б..., головастый! И не ошибся, действительно головастый оказался. Но нерешительный. Все полумеры, все шажками мелкими движется заместо того, чтобы бросок совершить к цели и добыча в зубах", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"К примеру, правильно они там в правительстве рассудили по части импортозамещения в программном обеспечении гаджетов (даже слово то какое, тьфу!). Не в Зимбабву, а в великую Россию везешь торговать и, будь любезен, установи российское ПО на свои смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. Знай наших, не лаптем щи, соображаем что к чему!

Но проблема-то ширше! Ведь не только фирмы ихние так и норовят нам что-нибудь через таможню просунуть, а и свои граждане волокут через границу что ни попадя. Ежели по уму, то как надобно сделать?

Возвратился дорогой наш россиянин из-за рубежей, подошел к погранпосту штампик в паспорт поставить, а его изначально в комнатку с табличкой: "Отечественное - значит отличное!". Оглядели бегло, одежку-обувку обнаружили импортную и быстренько переодели-переобули в ивановский трикотаж и изделия фабрики "Скороход". Разумеется за его счет. Не хватило денег - оформить потребкредит "Сбера" за 28%. Рот попросили разинуть, вдруг он, шельмец, зубы там успел себе пристроить. Успел - выдернуть, своих стоматологов как собак нерезаных.

Затем в соседнюю комнатушку, на рентген. Может он умудрился там почку или ещё чего из внутренних органов заменить. Обнаружили, сразу на стол и дежурный по смене санитар аккуратненько удалил. Чтобы неповадно было. В общем, направление Мишустин выбрал правильное, но решительнее, решительнее надо!

И, это... что-то костюмчик его и штиблеты подозрение у меня вызывают".