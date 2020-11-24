"У Ницше есть один афоризм, который лучше любых научных трактатов описывает умонастроения последователей Трампа, Путина, Лукашенко и прочих антилиберальных политиков", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Лестница моих чувств высока, и вовсе не без удовольствия усаживаюсь я на самых низких ее ступенях, как раз оттого, что слишком часто приходится забираться на самый верх, где и свет слишком ярок и ветер гудит чересчур пронзительно".

Когда прогрессивная часть человечества начинает предъявлять к социуму слишком высокие моральные стандарты, требуя от того карабкаться все выше и выше, в какой-то момент его консервативная часть не выдерживает нагрузки и скатывается вниз. Ключевое здесь у Ницше - это слова "не без удовольствия".

Всмотритесь в лица Трампа или, например, Симоньян с Захаровой; или Дегтярева с Киселевым. Посмотрите на действия российских силовиков и лукашенковских садистов, наконец. Они действительно делают свое дело "не без удовольствия". Иногда деградировать - это так приятно. Именно поэтому - при всей моей симпатии к лучшей части человечества - я считаю, что спешить она не должна. Не надо улучшать общество слишком быстро. Не стоит чрезмерно напрягать большинство - потому что напряжение это порождает желание двинуться в обратном направлении - деградировать, а не развиваться.

Да, если не спешить, то идеалов любви и братства социум достигнет не так скоро, как хотелось бы, но зато и таких мощных откатов назад не будет".