"Одна из сложностей, с которой сталкивается каждый и с которой справляется далеко не каждый комментатор американской политики, - это количество информационного шума, сопровождающего каждый малейший чих, каждое маленькое действие. Одно заявление какого-то чиновника - и на ста сайтах появляются полноценные колонки с реакцией и анализом, одно решение одного суда в одном городе - и десятки юристов комментируют, а десятки политологов комментируют комментарии юристов. В этом шуме можно найти звуки и биты информации на абсолютно любую заданную тему и комментаторы цепляются за эти звуки и биты, чтобы продвинуть свою повестку", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"То, что Джо Байден становится следующим президентом США, стало ясно в утренние часы 4 ноября. Когда было объявлено сколько бюллетеней не обработано в Мичигане, Пенсильвании и Неваде и из каких районов эти бюллетени, стало понятно, что Байден выигрывает. Эта победа могла оказаться не такой убедительной, как она оказалось в итоге - потому что, конечно, 4 ноября не было понятно, как закончатся выборы в Джорджии и Аризоне, но то, что Байден набирает 270 голосов выборщиков, было известно. Все серьезные аналитики это видели. Причём в данном случае "серьёзные" - это не что-то особенно глубокое. Это всего лишь те, кто знали правила подсчета голосов в отдельных штатах: что во Флориде почтовые голоса считаются заранее, в Мичигане - подсчет начинается за несколько дней до дня голосования, а в Пенсильвании - в день голосования.

Паттерны голосования в тех районах, в которых подсчет затянулся были такими же как и раньше (Трамп выступил в городах чуть лучше, чем в 2016, но совсем не намного). В итоге Байден выиграл 150 К+ в Мичигане и 80 К+ в Пенсильвании, то есть в пятнадцать и в два раза больше, чем Трамп в этих штатах в 2016 году. То есть все разговоры - "выиграет ли Байден Мичиган?", "выиграет ли Байден Пенсильванию"? после 4-го ноября были инфошумом.

Следующим поводом-темой-предметом инфошума был разговор о беспрецедентной деятельности нынешнего президента Трампа по непризнанию итогов выборов. Деятельность президента Трампа беспрецедентна в основном в содержании и тоне его твитов и заявлений. Его действия вполне прецедентны. Многие политики в США оспаривают результаты выборов в суде. Суды, как правило, не вмешиваются в результаты выборов - нарушение должно быть настолько значительным, чтобы, если обвинение было справедливым, это должно поменять итоги. (Поэтому, например, судьи в Пенсильвании раз за разом указывали юристам Трампа - у вас есть свидетельства трех нарушений? да даже трех тысяч нарушений? Нельзя из-за этого отменять результат выборов, где разница составила восемьдесят тысяч голосов.) Но политики судятся - юристы Никсона оспаривали итоги выборов 1960 года несколько месяцев. В 2004 году Конгресс голосовал по поводу оспаривания результатов президентских выборов в Огайо. (Если бы - чудесным образом - победа в Огайо была бы присуждена демократу Керри, то он бы стал президентом, хотя тогдашний президент Буш набрал почти на 3 миллиона голосов больше.) В 2000 году суды продолжались почти полтора месяца.

То же самое относится к деятельности уходящей администрации по саботажу экономических планов и борьбы с коронавирусом. В 1932 году президент Гувер, с треском (40 против 60%) проигравший выборы Рузвельту, четыре месяца до инаугурации не просто игнорировал планы победителя - он активно пытался связать новой администрации руки, заставить ее подписаться под его планами, продолжать ту самую политику, которую он проводил три года Великой депрессии и за которую его выгнали избиратели...

Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники - снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике. На моей памяти этим непрерывно занимаются обе партии с 2000 года - от "re-elect Gore in 2004", до конспирологии по поводу победы Буша в Огайо, до мегаконспирологии по поводу того, где родился Обама. Помните, на чем въехал в большую политику президент Трамп? На безумной теории о том, что Барак Обама родился в Кении (это к слову, не означает, что он не мог бы быть президентом - вся привлекательность этой конспирологии в том, что она артикулирует расистский стереотип о "чужом").

На пике популярности этой теории в нее верили десятки миллионов людей - до 75% республиканцев! Так что когда сейчас читаешь про то, что 60% республиканцев не верят в честную победу Байдена - ну что ж, дело идет на поправку. Однако у республиканцев нет никакой монополии на делигитимизацию. После избрания Трампа президентом в 2016 году всплыло множество разговоров о том, что какой же это президент, если он проиграл большинство голосов. А теория о "русском следе" жила и здравствовала и после того, как подробнейший отчет спецпрокурора Мюллера показал, что это не оказало влияния на результаты выборов. А если углубляться дальше в историю - примеров того, когда проигравшая партия пыталась делигитимизировать итоги выборов - не счесть. Так что еще раз - если смотреть на американские выборы 2020 изолировано, без исторического контекста, можно сойти с ума от инфошума. На выборы 2020 потрачено 14 миллиардов долларов - представляете, сколько рекламы приходится на одного человека? И это не считая анализа, комментариев и соцсетей... На этот оглушительный шум поддаются уважаемые комментаторы - я видел даже историка-американиста, который точно не попал бы под инфошум, если бы это касалось того вопроса, который он изучал как ученый. Но в исторической перспективе все прозрачно - у американцев "самые важные выборы в истории страны" каждые четыре года. Каждые четыре года кто-то борется, "чтобы спасти душу нашей нации", чтобы "преодолеть раскол в нашем обществе" и т.п.

На сайте NYT можно посмотреть архив за газеты за 150 лет - предыдущие избирательные кампании были не менее жестокими и грубыми, вопросы были не менее ключевыми, борьба за власть не менее жесткой. Для зрителя инфошум - часть удовольствия - хочется слышать про то, что битва, которую смотришь, идет за "существование Америки как мы ее знаем". Да, а когда смотришь финал "Мстителей", веришь, что идет борьба за существование человечества. А когда смотришь четвертьфинал Лиги чемпионов, веришь, что ничего важнее этого матча быть не может. Это то же самое чувство - оно необходимо для удовольствия. Но грустно и смешно, когда это чувство влияет на аналитика или ученого. Те, кто знают, каким количеством шума сопровождаются американские выборы, эту ошибку не совершат".