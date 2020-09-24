"Я как условно вменяемый человек, конечно же, желаю Алексею скорейшего выздоровления, хотя бы потому, что он мне лично ничего плохого не сделал, а этот фактор в последнее время стал для меня ключевым в деле дележа людей на хороших и говно", - пишет художник и блогер на своей странице в Facebook.

"Но написать хотелось бы даже не столько о нем, сколько о тех, до чрезвычайности сведущих и во всем чертовски хорошо разбирающихся гражданах, которые давно уже все-все раскрыли, вывели всех на чистую воду и указали на очевидные нестыковки и несоответствия в этом непростом и даже трагическом событии.

Ну вот про тех, которые с важным видом бывалых офицеров пишут: хотели бы отравить - отравили бы. А еще точнее - про саму эту золотую по сути фразу.Она крайне удобна и при помощи нее можно любую досадную оплошность играючи сгладить до уровня нестоящего внимания пустяка. Запросто!

Сами смотрите: хотели бы сделать нормальные дороги - сделали бы! Хотели бы нормальную медицину - организовали бы! Хотели бы достойную пенсию для стариков - заплати ли бы! Хотели бы быть лидерами в промышленности, науке и передовых технологиях - стали бы!

И получается, что не в каких-то роковых и фатальных причинах дело, а просто не хотим. А это уже, сами понимаете, не так-то уже и обидно, а местами - и вовсе благородно даже. Просто не возникает должного желания и бесстрастное созерцание мира нам куда милее суетной толчеи и мимолетной мещанской выгоды. Суровость и сдержанность, небо, лежащее на железобетонных плечах, исполинская стать безымянных героев! Романтика!

От всей этой чертовой прекрасной жизни, которая по сути - вот она, нас просто отделяет наше же нежелание. А хотели бы - сразу сделали бы! Так-то!Но, возможно, чего-то другого хотим тогда? Очень может быть, что и хотим! А вот чего - непонятно.

И что мы за люди за такие, а? Вечно какая-то недосказанность у нас, полутона эти чертовы, полунамеки, достоевщина паршивая изо всех щелей так и валит густо и прочие метания в осенних сумерках с погасшим свечным огарком. Все впотьмах, все на ощупь, наугад, потому что если при свете и напрямик - вроде как стыдно и неудобно. Нехорошо вроде как, если просто и сразу все получится.

И к чему сие, и перед кем неудобно, и зачем именно так, не по-другому - нет ответа".