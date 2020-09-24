"Не случайно, что Лукашенко из "мировых лидеров" с "избранием" поздравили только Путин и Си. Это было поздравление вассала со стороны старшего и младшего сюзерена", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Белоруско-польская граница может стать границей между глобальным Китаем и Западом. Россия со своей рахитичной экономикой и вымирающим населением просто не в состоянии играть самостоятельную роль на мировой сцене. У нее только два пути: стать частью Запада или придатком Китая.

В первой половине 90-х, когда главой МИД был Козырев, страна пыталась реализовать первую перспективу. Однако уже при премьере Примакове, с его фортелями, типа знаменитого разворота над Атлантикой, Россия опять попыталась продолжить провальную игру в особый путь.

Но нет никакого такого пути. В современном мире есть только два реальных игрока: условный Запад, включающий и Японию, и Южную Корею, и другие демократические страны во всех частях света. И глобальный Китай - огромная китайская комм. империя и ее сателлиты.

Попытка Путина мериться силами с США и Европой предсказуемо заканчивается превращением России в полуколонию Китая. То же произойдет и с Беларусью, если она не сможет отбиться от своего сбрендившего сатрапа и его кремлевского сюзерена, и не сбежит на Запад".