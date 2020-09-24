"Пять лет назад в этот день Псковское областное Собрание лишило меня статуса депутата. Юридическим основанием для такого решения стал отказ суда апелляционной инстанции признать меня законным представителем интересов некоммерческой организации, учредителем которой я был. Санкций в федеральном законе за такое действие депутата не было тогда и нет сейчас, у Собрания было право выбора формы реакции на представление прокурора (вплоть до обсуждения или замечания). Но к тому времени мои политические отношения с губернатором Турчаком и местной "Единой Россией" прояснились до предела", - пишет депутат Пcковского областного собрания депутатов на своей странице в Facebook.

"Голосование по "закону подлецов", публичная позиция по Крыму и войне на Донбассе, выступление о подлинных врагах Псковской области и многие другие прямые столкновения провели между нами непреодолимый политический водораздел. 24 сентября 2015 года депутаты областного Собрания от всех партий выставили мне консолидированный счёт за личную политическую позицию, а не за измененную во второй инстанции позицию суда. Ну что, я заплатил по этому счету.

Три депутата проголосовали против: Ульяна Михайлова, я сам и неустановленный до сих пор человек, конкурс на голос которого среди депутатов потом (после очередных выборов) превысил 5 человек. Организаторы лишения мандата (иных уж нет, а те далече) были уверены и открыто говорили, что это решение в политическом плане навсегда, что второго мандата депутата у меня не будет и вообще с Псковским "Яблоком" на этом будет покончено. Им очень этого хотелось, и они были уверены в своих силах. Председатель областного Собрания и тогдашний секретарь областной "Единой России" аплодировал принятому решению.

Но у нас получилось иначе. Почти через год, в сентябре 2016-го, избиратели вернули меня в областное Собрание, а Псковское "Яблоко" провело за эти 5 лет десятки успешных избирательных кампаний: избраны 2 депутата областного Собрания (в том числе один в одномандатном округе, член партии), 5 глав муниципальных районов (двое из них члены партии), депутат Псковской городской Думы (член партии), 26 депутатов районных собраний депутатов в 19 из 24 районах области (10 из 26 депутатов являются членами партии), 9 депутатов в пяти городских поселениях, 17 депутатов в семи сельских поселениях.

Почему у нас получается? Потому что в разные дни - испытаний, поражений и побед - мы работаем как команда. Падая и поднимаясь, мы растем. Именно это - чувство команды - привлекло к нам многих сторонников, в том числе за пределами Псковской области. Именно с 2016 года мы начали собирать для нашей политической работы, в том числе для выборов, средства частных пожертвований. С тех пор число наших жертвователей выросло до почти 1200 человек, живущих в 68 регионах России - почти вся страна участвует в работе Псковского "Яблока" и все эти замечательные люди - наша широкая команда.

Почему все произошло именно так? Потому что солидарность и поддержка общества оказались сильнее намерений и злой воли наших противников. Потому что в обществе растет потребность в гражданских политиках, и мы стараемся на эту потребность отвечать. А побеждает тот, кто идет до победы. Главное - не останавливаться.

Вспоминая сегодня события пятилетней давности, я не вспоминаю тех, кто лишил меня статуса депутата, но вспоминаю и благодарю тех, кто в тот день и после этого был рядом. В первую очередь - избирателей, которые не согласились с решением властей. Всех нас объединяет один статус - статус свободных граждан. Он - первичный, основной. А все другие статусы мы получаем общими усилиями. Чем сильнее мы и наши усилия - тем выше наши общие достижения.

У этих пяти лет нет итога как окончательной точки пути. Но есть понимание, что мы идём по правильной дороге в правильном направлении. Сердечное спасибо всем, кто вместе с нами. В 2021 году нам предстоят новые выборы депутатов областного Собрания, и наша команда уже начала подготовку к ним".