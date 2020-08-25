"Лукашенко перебирает все способы остаться у власти в надежде на то, что какой-нибудь наверняка сработает. Сначала, еще до выборов он разыграл карту российского вмешательства, задержав боевиков ЧВК Вагнера. Попытался заблокировать доступ к информации об итогах выборов, охотясь на журналистов. Затем отдал приказ своим карателям избивать и пытать всех, кто недоволен придуманными итогами выборов", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Потом сказал, что милиция где-то погорячилась, а синяки нарисованы в интернете. После чего свез бюджетников на митинг и напомнил, что в 90-е было хуже, а он всех спас. Попутно заявил, что он с Путиным на короткой ноге. После чего объявил о закрытии бастующих предприятий и уголовных делах против лидеров оппозиции.

Тихановскую назвал "нормальной женщиной", что для Лукашенко означает специфическую форму оскорбления - знает, мол, свое место, о детях беспокоится.

Объявил военные учения на западных границах, как если бы кто-то всерьез ждал вторжения Литвы.

Теперь наступил интересный этап: пытки патриотизмом, очень похожие на те, что практикуются в лукашенковских тюрьмах.

Собравшимся на площади Независимости в Минске в воскресенье на полную громкость через систему экстренного оповещения включают советскую музыку ("первым делом самолеты"), чтобы было не слышно, как народ скандирует "Жыве Беларусь".

Военные оцепили мемориалы воинской славы Великой отечественной войны, огородив их колючей проволокой, как если бы кто-то собирался их осквернять. И заявили, что не допустят на них протестующих. Ближайшая аналогия - разумеется, военные кордоны нацистов в оккупированном Минске, только в этот раз они прикрываются "священной памятью о войне".

Получилась наглядная иллюстрация: где-то там в недрах военно-патриотического мифа о победе, из которой якобы проистекает власть постсоветских диктаторов, лежит кощеево яйцо".