"Все без исключения лоялисты, путинисты и госпропагандисты, пытаясь доказать, что власть не причастна к отравлению Навального, аргументировали свою позицию лишь тем, что Путину оно НЕ ВЫГОДНО! Никто, ни один человек из них не написал ни слова о том, что вообще-то травить людей секретными ядами - серьезное преступление перед человечеством и большой грех перед Богом. Что Путин и Ко на такое никогда не могли бы пойти. Что они не такие мерзавцы и негодяи. Что такая мысль им даже в голову прийти не могла бы, какое безумие?! И так далее", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Таким образом всем, даже наиболее лояльно относящимся к правящей ОПГ людям, сейчас уже очевидно: если этой ОПГ будет ВЫГОДНО кого-то убить, отравить, взорвать, сжечь, замучить - значит убьют, отравят, взорвут, сожгут и замучают. Что поделать: "государственный интерес", "национальная безопасность", "нет Путина - нет России" (или как там еще они это для себя мотивируют?).

П.С. Это, конечно, вновь возвращает нас к тому, с чего началось путинское правление: к взрывам домов в Москве. Которые наоборот Путину были очень выгодны, и многие факты типа "рязанского сахара" об этом свидетельствовали. Однако тогда основным аргументом против был именно "моральный": не могли же они, мол, планировать спецоперацию, в рамках которой надо будет уничтожить сотни невинных семей, своих соотечественников, мирно спящих в своих квартирах, не совсем же это исчадья ада?!

Теперь сомнений на этот счет, кажется, ни у кого уже не осталось - в т.ч. даже у госпропагандистов. Конечно, исчадья, как же еще!"