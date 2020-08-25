"По отравлению Навального все теперь пойдет по опробованному сценарию. Немцы взяли быка за рога, опять Россию выглядит известно как на весь мир", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Не было бы заявлений Меркель, да и вообще такого накала, как сейчас, когда все может закончиться санкциями, если бы по факту происшествия с Навальным было бы возбуждено уголовное дело. По убийству Бориса Немцова поймали исполнителей и теперь не так-то просто добиться международного контроля над уголовным делом в отношении неустановленного заказчика. То есть тема действительно громкая, но без всяких санкций по крайней мере пока.

Но вот я не знаю в чем причина, есть какой-то фирменный стиль уже в виде отравлений. Зачем? Это ведь не самый простой способ борьбы с оппонентами, при этом он не оставляет возможности что-то на кого-то списать, потому что в конечном счете появляется понимание того, чем отравили, и все понимают, что доступ к веществу был только у государственных структур. Начинается просто вал всякого вранья, как с "Боингом" и испанским диспетчером, цель которого просто взорвать мозг наблюдателям.

Вот так будет и в случае с Навальным. Европа будет требовать возбуждения уголовного дела, а Россия будет отвечать, что на самом деле Навальный сидел на диете, пил водку и заработал диабет. Все же, кто считает, что Навального отравили - фашисты и русофобы.

У меня все-таки один вопрос... Откуда такой фирменный стиль отравлений? Это не просто так наверняка и что-то через годы мы с вами узнаем".

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"Ну и если вот рассуждать со стороны зла, то ведь есть куча способов борьбы с политическими оппонентами, которые не вызывают глобальных международных скандалов и не ставят мир на уши. От похищений в стиле Лукашенко до автокатастроф и кирпичей на голову, что практиковалось еще при СССР", - продолжает Шулика.

"Отравления уже нанесли ущерб, который если не сравним с ущербом от присоединения Крыма, то только пока, все может быть впереди.

Поэтому тут единственное, что приходит на ум... Понятно, что Навального выдавливали из страны, я не верю, что его хотели убить, но и не поручусь, правда, за это. Понятны в принципе мотивы и отравления Верзилова, они такие же. Но попутно, видимо, есть задача предстать перед всем миром в образе какого-то законченного отморозка, который психический и с ним лучше ссориться. Нет никакого другого объяснения тактики отравлений".