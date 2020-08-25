"Тревожусь я, товарищи. С таким хреновым креативом слона не продать. Ну обнаружили в Шарите, что Навальный был отравлен. А что же ваши офицеры, направленные на пропагандистский фронт, к столь неизбежному событию не подготовились? Только на несчастных омских медиков кивают, что не было, мол, ничего", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Так нельзя, товарищи, безответственно это и не патриотично. Есть много нормальных объяснений. Они противоречат друг другу, но версии по "Боингу" тоже одна другую опровергали, и никому это не мешало.

Самое очевидное: его отравили немцы в самолете по приказу американцев. Варианты: по приказу украинцев или его же соратников, которые передрались из-за американских грантов. При этом варианте максимально расширяется диапазон поражения - виноваты уже и немцы, и украинцы, и американцы, и наша пятая колонна, подлинное лицо которой стало, наконец, ясно всем.

Не могу не заметить, что роль Украины освещена недостаточно. Ясно же, что среди тех, с кем Навальный встречался в Томске, был хотя бы один этнический украинец. Неужели вам этого мало? Вот эту тему и надо разрабатывать.

И еще. В Украине 24.08 отмечали День Независимости - трагическая, конечно, дата - спросите любого украинца, который выступает на нашем телевидении. Разве не ясно, что СБУ (по приказу американцев) хотела сделать к празднику подарок так называемому президенту Зеленскому - подставить Путина. Специально все рассчитали, чтобы объявление Шарите пришлось на этот день, чтобы именно в этот день мир уже в который раз безосновательно обвинял нашего президента в убийствах или в соучастии в них.

Доказать заговор украинцев, кстати, просто. Надо показать портрет начальника СБУ, затем карту передвижений Навального за последние пару дней перед покушением (это ни о чем, но публикой карты хорошо воспринимаются), а затем, говоря о Шарите, дать кадры нацистской хроники.

А почему не дается принципиальной оценки тому факту, что Навального отправили в Германию против воли его семьи и сейчас удерживают в Берлине силой? Не случайно же клиника окружена войсками НАТО (часть из них сняли сейчас для нападения на Беларусь, но еще много осталось). А чтобы люди верили в нашу конечную победу, надо напомнить, что именно из Шарите Штирлиц вывез нашу радистку Кэт. Так что все еще впереди, господа натовцы!

В это трудное время наш народ вправе ожидать от чекистов и пропагандистов более активной позиции по защите Отечества от грязной клеветы. А что отравили, так это наше внутреннее дело. Мы суверенная страна и на своей территории делаем все, что считаем нужным. На чужой тоже. И мы никому не позволим нас учить!"