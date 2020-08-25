"В Перестройку, когда Горбачёв уже открыл границы, был популярен вопрос: "Почему они там улыбаются на улицах простым встречным, а мы тут не улыбаемся?". А потому, что они там зашли по пути в магазин и купили чего надо. А тут, если чего надо (а надо все!) замучаешься по магазинам бегать, а когда уже найдешь, то в очереди впереди тебя людей часа на два", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Стоишь и думаешь, господи, ну, хоть бы хватило, хоть бы у половины этих впереди меня внезапный понос или чего ещё случился, чтобы они очередь покинули. То есть, в условиях тотального дефицита каждый встречный мог оказаться конкурентом, стоящим впереди тебя в той самой очереди. И тут, разумеется, было не до улыбок.

Зубы стиснуты, брови нахмурены, взгляд настороженный, фразы "куда прешься?!" и "вас здесь не стояло!" на языке и готовы к употреблению.

Впрочем, это способны понять лишь те, кто помнит, что же подразумевала та женщина, которая в телефонной будке громко кричала в трубку: "Кать, дочка, в угловом гастрономе цыплят выкинули, я щас очередь займу, а ты бери авоську и подходи, а то тут только по два цыпленка в одни руки дают..."

В Перестройку и начале 90-х мелькала надежда, мол, мы то, уж, ладно, переживем, но внуки будут улыбаться. Сегодня дефицита нет, но внуков власть готовит к более серьезным испытаниям, к жизни, когда кругом одни враги. Похоже, что и внукам будет не до улыбок".