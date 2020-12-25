"Объявленный вчера договор между ЕС и Великобританией ставит, пусть неокончательную, но точку в "Брекзите". Больше всего выиграл "гуттаперчевый дядя" английской политики, премьер-министр Борис Джонсон. На втором месте - националистическая шушера. Проиграли, помимо граждан обеих стран, общий рынок и свобода торговли. Хотя начиналось всё под лозунгами "свободы", кончилось, конечно, новыми торговыми барьерами, правилами и ограничениями. Политик-оппортунист и националисты ловко использовали защитников абстрактного "свободного рынка" в своих интересах", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Совсем коротко, Британия выходит из общего европейского рынка по товарам, но должна подчиняться всем правилами и регулированиям этого рынка, чтобы торговать. Те, кто думал, что "Брекзит" - это какой-то выход из "паутины европейского регулирования" (это такой жупел у тех, кто не понимает, откуда в реальном мире берется свободный рынок и свободная торговля), оказались в очередной раз в дураках.

Поскольку Британия выходит из общего рынка труда, разные профессии придется пересертифицировать для того, чтобы снова можно было без дополнительных процедур работать и там, и там. Серьезный удар по сектору финансовых услуг - насколько серьезный, зависит от будущих переговоров и будущих соглашений.

Рыбаки обеих стран получили некоторый выигрыш. Как это всегда бывает с протекционизмом, от новых барьеров проигрывают экономики обеих стран в целом, но и в той и в другое стране есть бенефициары. Британская экономика слегка просубсидировала сектор, производящий чуть меньше 0,5% ВВП.

"Брекзит", конечно, сильнее скажется на Великобритании, чем на ЕС - большой и не очень сильно зависит от торговых потоков через Ла Манш. Британцы четыре года назад проголосовали за, чтобы заново начать мучительные переговоры о свободе торговли с большими экономиками - США, Китаем и ЕС. Сейчас эти переговоры придется вести в более изоляционистском, менее открытым к торговле миром, чем четыре года назад.

Задним умом, "Брекзит" оказался еще большей глупостью, чем казалось четыре года назад".