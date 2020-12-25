"Пару слов об Иисусе - во-первых, с днем рождения. Во-вторых, история Иисуса - это история молодого человека, идеалиста, который хотел сделать общество лучше и был за это обществом убит. Мотивы у Иисуса были моральные и идейные. Ни власти, ни славы он не хотел", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"Ему просто хотелось убрать зло, которое он видел вокруг себя. Что важно: убрать зло только через сознательный отказ от зла и никак иначе. В Евангелии есть сюжет как Иисус пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч человек. Люди, насытившись, решили сделать его своим царем: кто обильно кормит, тому и власть. Можно предположить, что если бы Иисус согласился и стал таким кормящим царем, люди охотно приняли бы его учение: какая разница с чем соглашаться, если взамен просто так сколько угодно еды?

Да, многие призывы Иисуса звучат радикально. Например, если даешь в долг, то не требуй вернуть. Или прощай обиды своему ближнему "до седмижды семидесяти раз". Или про то, что нельзя смотреть на женщин с вожделением. С другой стороны, если каждый день сколько угодно хлеба и рыбы, можно и потерпеть. По крайней мере, сделать вид.

Иисус сбежал от накормленных им людей: он хотел, чтобы каждый человек сознательно принял решение стать лучше. Массовая имитация в обмен на еду ему была на нужна.

Такие молодые люди есть в каждом обществе. Их проповедь, их усилия - как правило, провальные - шаг за шагом двигают общество в строну света. В этом смысле, Рождество Христово - это праздник всех, кто хочет побороть зло не с помощью зла, а через индивидуальное осознание его мерзости.

Вот таких вот сегодня с праздником".