"Не в Чубайсе дело. Но он сам открыл рот. Анатолий Борисович, это совсем не частный вопрос между вами и МБХ. Это вопрос отношений между вами, кто привел Путина к власти и продолжает служить ему верой и правдой, все понимая о преступной сути режима, и нами, кто не изменял своим убеждениям, кто понес огромный ущерб от режима - кого-то убили, кто-то сел в тюрьму, кто-то был вынужден уехать, кого-то пыталась отравить ФСБ. Чубайс все забыл, потому что на судьбы людей ему привычно наплевать", - пишет Леонид Невзлин в Facebook в связи с публичной дискуссией Анатолия Чубайса и Михаила Ходорковского.

"Есть либералы, а есть - системные либералы. Либералам в путинской России места нет. Режим за двадцать лет переродился в мафию. Любой умный человек не может этого не понимать. А вы же, Анатолий Борисович, наверняка считаете себя умным? Системные либералы, вы давно уже служите не управляемой демократии, даже не диктатуре, вы - прислуга диктатуры мафиозной. Когда-то вы были на уровне партнеров власти, внесли свой вклад в приход Путина, теперь - прислуга. С официальной должностью. Спецпредставитель Путина. Должность надо отрабатывать? Свершения Чубайса на новом месте - выстрелить из пушки, обозвать Навального, выступить против Ходорковского. Были деньги? Были. Переданы Вам? Вам. Если Вы восприняли или вдруг стали сейчас воспринимать это как взятку - это на вашей совести. Из слов Ходорковского это не следует.

Мне казалось, у нас когда-то были общие идеалы и ценности - свободы, рынка, прав человека и частной собственности. Я своим убеждениям не изменял. Вы же, сислибы - обыкновенные предатели. За деньги, должности, комфорт - у каждого свое - предали все демократические убеждения, предали либеральные ценности.

Ваше дело теперь выстраивать для Путина отношения с международными организациями? Я обещаю Вам дискредитацию на Западе. Хотя Ваша репутация там и так не лучше, чем та, которую Вы заслужили в России. Та репутация, которую не прикрыть лицемерием, та, которая отражает истину.

Вы попытались провокацией втянуть моего друга МБХ в спор не по существу, а по форме, как привыкли. Это не его стиль, участвовать в ваших публичных разборках. А у меня давно есть желание начать разговор по существу - про роль вашу и ваших сислибов в печальной истории нашей страны".