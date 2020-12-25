"Я долго думала, с чего начать пост о пяти месяцах моей жизни, в течение которых было заведено уголовное дело, прошли обыски и допросы, состоялся суд. Я думала начать издалека. Но начну с главного: МЕНЯ НЕ ОСТАНОВИТЬ! А ведь именно на это надеялись все те, кто замышлял это уголовное дело. Они мыслили в логике, которая не давала сбоя все нулевые и даже 10-е. Если человек занимается активной гражданской или политической деятельностью, можно на него надавить, иногда просто с помощью угроз, а не реального уголовного дела или насилия. И он остановится, уйдет от дел, уедет за границу. Так работало много лет подряд за редкими исключениями. И однажды так перестало работать. Потому что они сами, своими руками, выковали другое поколение политиков. Политиков, которые готовы к трудностям, политиков, которых трудности закаляют", - пишет политик и муниципальный депутат на своей странице в Facebook.

"Я имею в виду сейчас не только известных московских и федеральных политиков. Я говорю о многих других: таких, как Наталья Крылова из Асбеста, Александр Коровайный из Ейска, Светлана Уткина из Петербурга. Это уже не случайные люди, вынесенные в политику волею судеб. Это политики, которые сделали осознанный выбор. И эти люди и есть наш с вами шанс на изменение. Это и есть шанс России выкарабкаться из того чудовищного состояния, в котором она пребывает. Состояния, в которое ее ввергли бандиты, захватившие власть. Бандиты, которые даже свои бандитские дела делают топорно и безмозгло.

Меня, как и их, противодействие бандитов в дорогих пиджаках, погонах и мантиях делает сильнее. Делает цельнее. Не ломает, а укрепляет. Как это работает? Я хочу поделиться с вами тем, что произошло со мной за эти полгода. Это будет признание, очень откровенное признание, но мне кажется, что оно будет важно многим. Я буду благодарна вам, если вы поделитесь своими впечатлениями.

1. Я полюбила жизнь и научилась радоваться каждой ее минуте. Потому что когда над тобой висит опасность надолго потерять то, что тебе дорого, да и просто возможность видеть этот прекрасный мир, чувствовать его краски, запахи и звуки, ты начинаешь воспринимать все намного ярче, острее, более открыто - как в детстве.

2. Я открыла новые грани женственности, которые я раньше в себе не видела. Все познается в контрасте. И грубое насилие, которое применяли против меня, высветило во мне ту мягкую силу, о которой я раньше только догадывалась. И все мои платья на суде, моя фотосессия стали для меня новым опытом, который изменил меня саму.

3. Я нашла те правильные слова, которые долго искала. Слова, которые бы были обращены ко всем моим соотечественникам. Людям, которые очень устали, потеряли надежду, забыли, как мечтать. Слова о нашей общей мечте. Мечте об обычной, нормальной России. России, в которой мы можем работать и зарабатывать, лечить родителей, путешествовать, обустраивать свои дома, чувствовать себя в безопасности. И гордиться не танками и ракетами, а своими детьми, своими достижениями, своей жизнью.

Эти слова я нашла, потому что я должна была объяснить себе и другим - чего я хочу добиться, идя в политику, ради чего готова выдержать давление, ложь и насилие. И эти слова вдохновили не только тех, к кому я обращалась. Они вдохновили меня саму.

4. Найдя эти слова я увидела, как много людей нуждаются в надежде, в вдохновении, как много людей хотят увидеть пример избавления от выученной беспомощности. И это их стремление помогало мне быть сильнее, я чувствовала ответственность не только за себя, но и за них. И я надеюсь, что мне удалось вдохновить людей. Показать, что внутри них самих есть та сила, которая поможет изменить ситуацию в нашей стране: несправедливую, жестокую, унижающую. Я хотела и хочу вселить в людей уверенность, что мы сами можем добиться того, чтобы во власти были люди, которые борются за наши с вами, а не свои собственные интересы.

5. Думаю, что мое желание помочь людям превратилось в помощь мне! Мне помогали актеры и художники, дизайнеры и бизнесмены, гражданские активисты и политики. Мне помогали тысячи незнакомых людей. И я испытала чувство такой возвышающей меня благодарности, которое до сих пор, наверное, никогда не испытывала.

6. Приговор помог мне сделать выбор. Я долгое время разрывалась между педагогикой и политикой. Теперь педагогика в полноценном виде для меня закрыта. Депутатство тоже не будет занимать столько времени (хотя я продолжу помогать всем своим избирателям, но уже опираясь на нашу депутатскую команду). Они освободили мне время, силы, возможности для политики. И они, уверена, уже начали об этом жалеть. Я продолжу реализовывать все свои проекты, связанные с местной прессой, с обучением активистов и кандидатов в депутаты, с местной и университетской антикоррупцией, с объединением депутатов. В планах новые проекты, их много: развивать свой ютьюб, помогать многодетным родителям, готовить кандидатов к местным московским выборам 2022 и помогать кандидатам на местных выборах в других городах и селах.

7. И, конечно, глубоко неправы те, кто говорит, что мне закрыт путь к выборам. Я буду добиваться участия, как и многие другие кандидаты, кого постараются отрезать на подлете к предвыборной кампании. И буду помогать кандидатам, которые смогут попасть в избирательный бюллетень. Бандиты сами избавляют оппозицию от внутренней конкуренции и дают ценный опыт солидарности. Мы можем и должны изменить расклад сил в новой думе. И мы должны избавить страну от Путина его бандитов в 2024 году.

Для этого есть все предпосылки. Главное нам как народу поверить в себя, поверить в свою мечту! Высокая явка ломает машину фальсификаций. Давайте не будем ныть, не будем сокрушаться, засучим рукава и вернем власть людям, оставив в прошлом жестоких и бездарных бандитов с маленьким мужчиной во главе. Мы сможем!"