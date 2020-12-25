"Одним из неочевидных итогов этого тяжелого для экономики года в России стало быстрое развитие ипотечного рынка. После объявления властями в апреле программы льготного кредитования под 6,5% годовых было выдано более 300 тыс. новых ипотечных кредитов на сумму почти 900 млрд рублей (а в целом объемы новых ипотечных ссуд превысили 3,5 трлн). Это поддержало строительство, позволив ему зафиксировать минимальный спад по сравнению с прошлым годом", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Данная тема сегодня вызывает, пожалуй, одну из немногих публичных дискуссий внутри российской власти: правительство говорит, что программу льготного кредитования надо развивать, Банк России бьет в набат, взывая к осторожности и предупреждая о "перегреве". Почти всегда я оказываюсь солидарен с позицией Э.Набиуллиной, но в этот раз не могу полностью согласиться.

Да, быстрый рост объемов ипотеки вызывает беспокойство, как и рост цен, который этим запущен (по итогам 2020-го он может достичь почти 20%). Однако я хотел бы обратить внимание, что с 2014 года цены на жилье в России растут медленнее номинальных доходов населения, что редко можно встретить в развитых экономиках. Замечу, что в 2021 году по ипотечным кредитам и процентам будет выплачено около 1,25-1,3 трлн рублей, или чуть более 2% денежных доходов населения. К тому же в перспективе сложно ждать продолжения недавнего роста цен, а при неизбежно ускоряющейся инфляции 6,5% - довольно привлекательная ставка. Нельзя, на мой взгляд, не видеть и того, что кредитование населения в целом выглядит намного более рыночным механизмом, чем "поддержка производителей" (в нашем случае - строителей), обычно ни к чему хорошему не приводящая. И, наконец, не очень понятно, что еще может запустить стройку, если в 809 из 1117 российских городов она в последнее время вообще не ведется?

Я понимаю опасения Банка России. Я понимаю также, что сегодня в России лишь в Москве власти могут тратить (и тратят) достаточные средства для "обеспечения развития городской среды", как сейчас модно говорить. В большинстве регионов люди должны помогать самим себе, и ипотечная программа, введенная в пандемию - важная для них поддержка. Отказываться от нее было бы сейчас крайне неосмотрительно. Россия, на мой взгляд, прошла "пузырь" на рынке недвижимости в 2007-2008 годах, и сейчас долларовые цены в 2,5 и более раз ниже, чем на пиках того времени. Не развивая сегодня стройку, мы остановим огромную отрасль с занятостью почти в 6 миллионов человек, не говоря о промышленности стройматериалов и грузоперевозках, ориентированных на этот сектор.

При этом в России требования к получателям ипотеки заметно жестче, чем они были в тех же США в 2000-е годы, и пока сложно предположить, что нас может ждать повторение кризиса, подобного случившемуся в 2008 году. И может было бы правильнее не сворачивать ипотечную программу, а подумать о вариантах дальнейшего снижения ставки? Сейчас в ведущих российских банках депозиты с доходностью даже 4% годовых - большая редкость. Может быть попытаться выпустить ипотечные облигации и синдицировать ранее выданные по относительно высоким ставкам кредиты?

Это позволит удешевить их обслуживание, увеличит располагаемые доходы заемщиков и в то же время создаст новые инструменты для инвестирования. Главное - не допускать увеличения суммы кредита, а только снижать процент (в США в свое время главным аргументом для рефинансирования было как раз то, что люди получали и более низкий процент, и дополнительные средства, так как им оформляли больший кредит, чем прежний, что и "накачивало" пузырь), и в этом случае вполне может оказаться, что исчерпаны далеко не все возможности экономического стимулирования..."