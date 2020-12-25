"55% россиян считает, что отравление Навального это "инсценировка" или "провокация западных спецслужб" ("Левада"). Русский человек, он такой. Его самого ФСБ будет пытать и убивать, а он будет искренне думать, что это происки Запада. "Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка", - пишет преподаватель и политолог на своей странице в Facebook.

"Мы подошли к той точке, когда никакие действия властей и никакое ухудшение ситуации не изменят этого восприятия - "прозрение" невозможно в принципе: стройная идеологическая картина мира искупает все несовершенства, совсем, как в 1930-е.

P.S. Меня тут в комментариях обвиняют, что я завел привычную интеллигентскую жалобу на "плохой народ". Вовсе нет, народ это экологическая категория, и он ровно такой, каким его сформировала природа и среда (и вообразил правящий класс) - тот самый великий народ, о котором писал Некрасов в "Железной дороге" и за который поднимал свой тост товарищ Сталин на банкете по случаю Победы.

И если народ не связывает свое положение, страдания и жертвы с компетентностью власти - то это исторический факт, а не этическая оценка. А показная жестокость и несправедливость - она всегда была власти только на пользу и укрепляла ее легитимность. Так что отравление Навального не подрывает никакие устои, а только укрепляет существующую картину мира в головах большинства.