"В декабре 2011 года одним из непосредственных результатов уличной активности стали намеки некоторой части элиты на готовность присоединиться к протесту. Вспомните, кто ходил на митинги, а кто надевал белую ленточку? Именно поэтому, конечно, после подавления тогдашних выступлений режим приступил к "воспитанию" элиты, которая чуть было не раскололась", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"Профилактика дала результаты. Нынешняя элита запугана и несамостоятельна. Однако там есть неглупые люди. И самые умные все равно должны понимать, что пора спрыгивать с этого корабля. Или же менять курс и капитана.

В самом деле, - от опоры на личную (пусть и "накачанную") популярность лидера режим давно перешел к опоре на репрессивные законы, но позавчера стало ясно, что они не работают, и - если ничего не менять, - остается опираться исключительно на насилие ("белорусский вариант"). Это возможный путь, но тупиковый: возврата оттуда нет, а в конце тупика... в общем, ничего хорошего, даже если лидер досидит в кресле до конца.

Выбор у них - утонуть вместе с лидером в обозримом будущем (условный вариант "победы Навального") или попробовать самим сменить курс, сохранив свои элитные позиции хотя бы частично (вариант перехода к демократическим реформам и избавления от наиболее одиозных деятелей). Второй вариант может принести кому-то лавры "отцов российской демократии" и - даже в случае потери власти в результате развития реформ, - почетную пенсию и уважение (в худшем варианте, - нелюбовь некоторой части населения, "вариант Горбачева").

Первый вариант в лучшем случае сулит отдачу под российский суд и/или люстрацию.

Пока что мы не видим трещин, но это не значит, что их нет, - Алла Борисовна, конечно, не человек из политической элиты, но ее "инстаграммная демонстрация" произвела впечатление.

В общем, мне кажется, что умные люди в элите должны что-то думать на эту тему. Или не должны?"