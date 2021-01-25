"События прошедшей субботы нам всем еще предстоит осмыслить, но некоторые вещи ясны уже сейчас", - пишет депутат Мосгордумы на своей странице в Facebook , подводя некоторые итоги акций протеста, прошедших 24 января.

"1). Такого размаха в этом веке еще не было. Это не привычные протесты "зажравшихся" Москвы и Питера, не локальные вспышки в Хабаровске или Шиесе. Волна протеста прокатилась по всей России. От Камчатки до Калининграда примерно в ста городах вышло около ста десяти тысяч человек, что ранее для несанкционированной акции было непредставимо.

В Москве протестовали около 25 тысяч граждан, из которых 1320 (примерно 5%) были задержаны. Этого оказалось достаточно, чтобы практически полностью исчерпать возможности городских отделов полиции. Это дает основания полагать, что с дальнейшим ростом числа участников риск задержания будет пропорционально снижаться.

2). В общественном сознании произошел перелом! Страх выхода на несанкционированную акцию очевидно сломлен накопившимся раздражением от постоянно снижающегося уровня жизни и полным отсутствием перспектив улучшения ситуации без смены власти. Путин десакрализуется ударными темпами в том числе благодаря фильму про дворец. У ЕР поддержка осталась только в отчетах ВЦИОМ.

При несомненной роли "штабов Навального" (по сути - его незарегистрированной партии), народ выходил скорее не "за Навального" а "против Путина". При этом очень заметно, что ряды протестующих пополнились не детьми, о чем заходилась в истерике вся провластная пропаганда, а вполне совершеннолетней молодежью с обостренным чувством справедливости и личной ответственности за свою судьбу. И они не дают себя в обиду, отвечая на удар ударом.

Сообщается о 39 пострадавших правоохранителях, и все каналы облетели кадры пострадавшей машины с мигалкой и игры в футбол омоновским шлемом. На мой взгляд, первая причина - утрата народом доверия и уважения к государству и его институтам (в том числе суду и полиции). Двадцатилетнее бессменное и от того уже совершенно безответственное и наглое правление казнокрадской вертикали дискредитировало их. Вторая причина - убеждение, что эта власть окончательно прогнила и долго уже не протянет.

3). Продолжение протестных акций уже анонсировано. И есть основания полагать, что в следующую субботу на улицу выйдет еще больше людей. А задержать больше чем вчера полиция физически не сможет: в 2019 ОВД от полутора тысяч задержанных просто лопались! Согласно опросу, 23 января 42% участников вышли впервые, и в виду резко расширившейся поддержки протеста, это могло быть лишь первое пополнение.

Это, на мой взгляд, делает весьма рискованной возможную попытку сбить протест, организовав "Московское дело - 2.0", поскольку не напугает граждан, а скорее подбавит масла в огонь! Повторю: страха, очевидно, уже нет. Зато есть вера в скорое изменение ситуации. Правящий режим умудрился создать такую бесперспективность и такую тотальную несправедливость, что они пересиливают страх. А его гнилость очевидна всем.

4). Россия стоит на распутье. Один путь - это эскалация насилия (крайне опасная в ядерной державе) под избитый и всем надоевший призыв "сплотиться вокруг вождя перед лицом внешней угрозы". Второй путь - политический диалог и начало процесса реформирования и демократизации: широкая амнистия с освобождением всех политзаключенных, возбуждение и проведение под общественным контролем уголовного дела по факту отравления Навального (чего мы давно требуем), пересмотр подхода к мирным массовым мероприятиям на основе решений ЕСПЧ, а главное - пересмотр подхода к выборам с точки зрения максимально широкого доступа кандидатов, и отмены электронного и многодневного голосования.

Одновременно власти придется решать накопившиеся экономические и социальные проблемы, лежащие в основе народного недовольства: сокращать чудовищный для цивилизованного государства разрыв между самыми богатыми и бедными (нельзя, чтоб президентский ершик стоил больше пенсии), возвращать прежний пенсионный возраст и делать при этом пенсию достаточной для жизни, а не выживания, ломать систему откатов, сокращать чиновников, возвращаться в конституционное поле, выводя представительскую и судебную ветви власти из-под исполнительной, и много чего еще.

Это будет очень сложная и небыстрая работа. Но альтернативы ей нет. А предстоящие выборы в новую Госдуму дают прекрасный шанс для начала этой работы.

И да. Старая имитационная (вот ваши вопросы, вот наши ответы) политическая система отжила свое, поскольку в нынешней кризисной ситуации необходимо восстановить обратную связь народа с властью, утраченную в годы нефтяного благоденствия и политической стабильности.

Пришло время не имитационных, а реальных политиков, ответственных не перед исполнительной властью, а перед своими избирателями, и поддерживаемых ими".