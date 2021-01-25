"Фундаментальная причина массового возмущения в 2021 году - это то, что развитие последних 15 лет оставило десятки миллионов людей без голоса. Люди выходят на демонстрации, постят антиправительственные видео в соцсетях или просто тихо ненавидят политическое руководство тогда, когда у них нет возможности выражать своё недовольство по-другому. В 1980-е десятки миллионов людей были недовольны властью, но не могли проголосовать за смену власти - и это кончилось экономической катастрофой и развалом страны", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"В 1990-е годы граждане голосовали за оппозицию - и она не раз на них побеждала. В начале 2000-х недовольство граждан тем, как идут дела, привело к победе Путина и его сторонников. Так и сейчас - выбор стоит между (а) не давать гражданам голосовать за оппозицию, а оппозиции побеждать и (б) накапливать недовольство граждан, сдерживая его силовым путем - то есть готовя экономическую и политическую катастрофу.

Конечно, для нынешнего политического руководства - и лично для президента, и для узкого круга, и для широкого круга, и для "элиты в целом" вопрос о допуске оппозиции к власти - сложный и дорогой вопрос. Выпустить Навального, отменить выдуманные уголовные дела против его сторонников и других противников власти, дать возможность оппозиции участвовать в выборах и в подсчете голосов - это, с точки зрения сегодняшней власти, потери.

Навальный и его сторонники наберут десятки процентов, если не большинство, в Думе, победят в законодательных собраниях 5-10 регионов, выиграют, с большой вероятностью, мэрства в Москве и Петербурге. Это плохо для нынешней власти, но это значительно лучше, чем очередной цикл - "недовольство - силовой ответ - экономические трудности - еще больше недовольство - еще жестче силовой ответ - еще больше трудности..." Это иллюзия, что есть такой "силовой ответ", при котором недовольство граждан куда-то уходит. Оно может быть молчаливым - граждане боятся выходить на улицу и просто молча хуже работают, но это всегда кончается одним и тем же - продолжительным экономическим спадом и политической катастрофой. Исторически были примеры, когда "силовые решения" сопровождались ростом, но это было только в странах и ситуациях, когда был бесконечный запас дешевой рабочей силой. (СССР после коллективизации, Китай после Тяньаньмэня.) У России нет никакой дешевой рабочей силы - ни в реальности, ни в перспективе - и значит, цикл "силовой ответ - экономические трудности - больше недовольства - жестче режим - больше трудностей - больше недовольства..." это единственное возможное последствие силового выбора.

Альтернатива - деление власти с оппозицией - это личные потери, но это лучше для страны.

Можно продолжать обманываться, что за Алексеем Навальным и лозунгом "Свободу Навальному!" стоят не десятки миллионов людей, как это видно по всем мыслимым признакам. Можно опираться на выдуманные цифры придворных ФОМов или слушать разговоры собственных пропагандистов о руке Британии, Америки, Германии, Украины, саудитов, ЦРУ и Моссад. Это не отменяет реальности. Граждане недовольны тем, что лишены голоса и требуют, чтобы этот голос им вернули - так, как это делается во всем мире. Эта реальность ставит вопрос - очередной виток порочного цикла или возвращение к нормальному, стабильному развитию".