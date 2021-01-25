"Теперь перед оппозицией встает еще более масштабная задача - надо удержать протестную динамику до думских выборов. Планка задана высокая", - пишет политолог в Facebook в связи с протестными акциями 23 января.

"В обществе ни в коем случае не должно возникнуть ощущения "провисания" протеста. Чувства, что он пошел на спад. Если это случится, думские выборы не выиграть. Тогда и явка недовольных упадет, и на кампаниях у оппозиционных кандидатов поработать желающих будет немного, и в качестве наблюдателей на участки люди не пойдут. Самое главное - колеблющиеся обратно к властям переметнутся.

Чтобы этого не случилось, оппозиции потребуется придумать и реализовать энное количество поводов, которые будут создавать ощущение усиления протеста. Такого, знаете, катящегося с горы снежного кома. Это потребует недюжинного политического мастерства.

Здесь и частить нельзя, но и слишком длинных пауз брать - тоже. Делая одно мероприятие, в голове надо будет сразу держать следующее. Лично у меня, например, совершенно нет уверенности, что я бы с этой задачей справился.

К счастью для оппозиции, в стране есть власть. Значительную часть работы она проделает сама".