"Не очень понимаю, зачем раздувается версия об участии в захвате Протасевича российских спецслужб", - пишет политолог в своем Telegram-канале .

"Мало того, что тема сошедших в Минске россиян тихо умерла - по батькиному ТВ показали каких-то людей, а других вариантов никто не предъявил. Но дело даже не в этом.

Эта акция - одноразовая. Больше такое никто никогда не станет делать в обозримом будущем. В том числе и потому, что это станет невозможно технически: и авиакомпании не будут летать над опасными странами, а главное - сами политэмигранты теперь будут очень аккуратны в выборе маршрутов.

И вот подумайте сами: если бы российские спецслужбы хотели взорвать такую бомбу - неужели бы они сделали это для вшивого батьки и ради поимки 26-летнего белорусского блогера? Если бы операцию готовили путинские спецслужбы, в Минске бы случайно сел самолет с совсем другими людьми. И белорусские пограничники арестовали бы и выдали России фигурантов совсем других дел.

Увы, но этот акт пиратства - самодеятельность ... Луки и его палачей, в результате которой никто больше в такую ловушку уже не попадет. От всего этого совсем не легче ни Роману, ни Софии, ни всем тем, кто сейчас переживает за них".